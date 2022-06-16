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厭倦花錢買！男子直接「把球鞋刺在腳上」　網讚：很有型

▲國外一名男子直接將最愛的球鞋刺在腳上。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲國外一名男子直接將最愛的球鞋刺在腳上。（圖／TikTok帳號dean.gunther）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 11:11:44

球鞋是許多男生最愛收藏的生活物品之一，但有些好看甚至限量版球鞋往往很燒荷包。國外就有一名厭倦了不斷花錢買球鞋的男子，竟突發奇想將球鞋刺青在腳上，網友看了紛紛直呼：「真的很勇敢！」

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一名定居在英國曼徹斯特的34歲南非紋身藝術家Dean Gunther在個人社群平台分享了一段影片，他表示日前接到一名男子的預約，想要在腳上刺一雙球鞋。Gunther在了解顧客的故事之後得知原來他很喜歡球鞋，也有蒐集的習慣，但是由於廠商不斷推出新品，加上一雙球鞋也不便宜，讓他逐漸厭倦了每次都要花大錢追流行，因此男子決定要將最愛的Nike球鞋刺在腳上。

▲南非紋身藝術家Dean Gunther先將設計草圖畫在男子的腳上，連腳後跟的細節也注意到了。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲南非紋身藝術家Dean Gunther先將設計草圖畫在男子的腳上，連腳後跟的細節也注意到了。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲接著一步一步著色，花了8個小時才完成作品。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲接著一步一步著色，花了8個小時才完成作品。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
Gunther覺得很新奇也很有挑戰性，於是他花了2個小時繪製設計圖，接著又花了8個小時左右才把圖案仔細地刺到男顧客的雙腳上，「我想創造出一個人的腳上穿著鞋子的錯覺，即使他光著腳ㄚ子，肯定也會讓人多看兩眼。」不過他也坦言徒手上畫紋身是最具挑戰性的部分，因為必須隨著身體的輪廓改變，因此一般模板是無法達到這種效果。

▲無論從哪個角度看，都很像真的穿上一雙Nike球鞋。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲無論從哪個角度看，都很像真的穿上一雙Nike球鞋。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲原來男子是球鞋迷，過去總是砸錢買球鞋，但是厭倦了追流行的生活，因此決定將最愛的Nike球鞋刺在腳上，而完成後他覺得很開心。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲男子是球鞋迷，過去總是砸錢買球鞋，但是厭倦了追流行的生活，因此決定將最愛的Nike球鞋刺在腳上，而完成後他覺得很開心。（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲這樣走在路上你會多看兩眼嗎？（圖／TikTok帳號dean.gunther）
▲這樣走在路上你會多看兩眼嗎？（圖／TikTok帳號dean.gunther）
作品完成後不只男顧客相當滿意，連他的妻子也很喜歡，而Gunther將此次影片分享在影音平台上，許多網友看了都紛紛表示：「哇！很勇敢的人」、「看起來超痛，好猛」、「以後都不用買鞋了」、「很有型欸」、「Just Do It」、「可是這樣就不能換鞋子了（笑）」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@dean.guntherwho needs shoes if you can permanently tattoo them to your feet.#shoestattoo#art#tattoonike@nike

♬ ALMOST HOME - Mad Adix, Marc Steinmeier

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