台酒泡麵「最強不是花雕雞麵」？神品不低調了：一喝驚艷

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文中她也點評「花雕雞麵、花雕酸菜牛肉麵和麻油雞麵」3種款式。她首先指出，「花雕雞麵」無庸置疑是「台酒三本柱中的大哥沒有輸」，雖然雞肉偏乾柴，但仍無損在她心中的排名。
再來，「花雕酸菜牛肉麵」則是讓她最吃驚的，她坦言「喝一口湯被驚艷到欸，一開始最不期待的這款，想不到是評分最高的，第一次感受到在泡麵上喝到像熬了7749天的牛肉湯」，大讚這款是她心目中的首選。
最後則是「麻油雞麵」，原PO幽默直呼「吃完後只覺得這天氣吃有點太熱了XD，不過麻油香很明顯，搭配上淡淡湯頭甘甜，冬天來上一口，感覺身體會瞬間暖起來」。文末她也曝光台酒泡麵在她內心的排名，表示最常回購的冠軍是花雕酸菜牛肉麵，再來則是花雕雞麵，最後則是麻油雞麵。
貼文一出後，瞬間吸引同好們大讚留言，「花雕酸菜牛真的超讚，比很多牛肉麵店的牛肉麵好吃」、「台酒我反而最喜歡牛肉麵」；但也有人認為「台酒唯一推三杯雞乾麵，有夠好吃！！」、「大推花雕雞，這泡麵是我心中第一名，不可被動搖」、「我自己是喜歡麻油雞」、「我是看心情耶，每次吃的都不同，沒有固定喜歡吃哪一款」。（編輯：陳雅雲）
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