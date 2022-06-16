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GU在台灣突然崛起？「神優勢」超車UNIQLO：衣櫃一半是它

▲有網友比較GU和UNIQLO的差別，而引起內行點出GU「2大神優勢」。（示意圖／翻攝GU Taiwan臉書）
▲有網友比較GU和UNIQLO的差別，而引起內行點出GU「2大神優勢」。（示意圖／翻攝GU Taiwan臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 12:52:40

近年來服飾業掀起平價快時尚風潮，其中日本品牌「極優（GU）」和「UNIQLO」皆在台灣擁有多間分店。不過，就有網友比較GU和UNIQLO的差別，而引起內行點出GU「2大神優勢」。

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原PO於Dcard上指出，GU、UNIQLO都是同集團的旗下品牌，但他表示「不過為什麼同樣東西GU可以比較便宜？有時候看到Uniqlo一件薄長袖790甚至990」。他還點出「感覺Uniqlo怎麼逛幾乎都差不多的東西，但是GU的風格特色就比較多樣化」，讓他納悶詢問「有什麼原因嗎？」

▲GU示意圖。（示意圖／翻攝GU Taiwan臉書）
▲網友比較GU和UNIQLO的差別，而引起討論。（示意圖／翻攝GU Taiwan臉書）
問題一出，瞬間吸引網友們熱烈討論，其中就有人點出「便宜」最大優勢，直言「GU品質普通，但它價格便宜，已經很對得起它的價位了，這個價位這個品質屌打很多其他品牌了」、「GU襯衫不錯啊！特價的話滿划算的」、「GU的話款式更年輕化，便宜適合年輕人」。

還有內行解釋GU主打流行風格，因而吸引不少人購買，「GU是流行化，東西出很快，一些比較特別的版型顏色也會出」、「GU版型好看」、「對於我每年喜好一直在改變的人我自己比較喜歡GU，比較有剪裁修飾身形，材質我覺得也是比大部分網拍都好了」、「衣櫃一半都UQ跟GU的服飾，但我個人偏愛GU一點，因為款式豐富又便宜」、「GU的花色、款式多樣 選擇比較多」。

不過，仍有人持不同見解，坦言「UQ的品質比較好」、「但是我還是比較喜歡UQ的材質...」、「我覺得兩家都很挑東西耶！買對材質其實可以穿很久」、「定位不一樣，有區分客群和市場」。

▲原PO日前逛Uniqlo差點吐血，而「真實理由」曝光後，全場狂點頭，紛紛留言「真的」。（示意圖／取自Unsplash）
▲日本服飾品牌「UNIQLO」也有一票顧客喜愛。（示意圖／取自Unsplash）
事實上，日本平價服飾品牌「極優（GU）」與「UNIQLO」皆是迅銷集團的品牌，其中「讓時尚更自由」是GU主打的理念，而「UNIQLO」則是以「更豐富、更舒適的極致日常服裝」為主，兩品牌雖因客群和設計理念有所不同，但各自仍擁有愛好者，在服飾市場皆有一席之位。（編輯：陳雅雲）

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