奇葩！夜市驚見「加長版」摩托車 網全笑歪：魯夫專用？
原來還有這種「加長型」摩托車啊！台灣是摩托車王國，家家戶戶幾乎都有至少一輛以上的摩托車方便出門代步，因此也有不少人會改裝車子的配備。不過就有一位民眾日前在街上看到一輛「加長版」摩托車感到非常驚訝，網友看了全都笑歪表示：「只有魯夫能駕馭了！」
這名男性網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，照片中有一台黑色的摩托車就停在路邊的店家門口，奇特的是該摩托車中間的腳踏板卻異常地「長」，不僅比正常摩托車延伸了大約有五倍之長，還鋪上紅色的長地墊，讓原PO忍不住笑說：「經過北市某夜市看到的，有人知道這款車是什麼品牌的呢？感覺搬家時很好用！這樣未來多生幾胎不用買汽車了～」。
貼文一曝光，立刻引來許多網友噴笑留言：「魯夫坐騎？」、「這魯夫在騎的」、「海賊王長手族專用車」、「原來是滑板車，我還以為是摩托車勒！」、「這個引擎改一下，孤輪直接上一樓半」、「這媽媽或爸爸的手要多長？」、「想知道怎麼轉彎？」、「騎車想坐下還要自備椅子」、「駕駛要站著騎還是要自備板凳？」、「新型動力滑板車，可載多人」、「三冠王啊，光陽機車除了豪邁之外最勇的一台車了」、「這是光陽機車三冠王L125，L=加長版」。
另外也有網友歪樓笑說：「上面排幾組鼓就可以参加進香團了」、「明明就路上龍舟」、「看過加長型的禮儀車，沒看過加長型的機車禮儀車」、「這要考聯結機車駕照」，另外也有網友猜測其用途：「佔位子用的」、「應該是佔車位的吧」、「我也覺得是進化版的、私自改裝為了霸占停車位用」。（編輯：陳珮瑜）