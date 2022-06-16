COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

奇葩！夜市驚見「加長版」摩托車　網全笑歪：魯夫專用？

▲原PO在夜市店家門口看見一輛特製的「加長型」摩托車，引起網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO在夜市店家門口看見一輛特製的「加長型」摩托車，引起網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 13:01:52

原來還有這種「加長型」摩托車啊！台灣是摩托車王國，家家戶戶幾乎都有至少一輛以上的摩托車方便出門代步，因此也有不少人會改裝車子的配備。不過就有一位民眾日前在街上看到一輛「加長版」摩托車感到非常驚訝，網友看了全都笑歪表示：「只有魯夫能駕馭了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名男性網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，照片中有一台黑色的摩托車就停在路邊的店家門口，奇特的是該摩托車中間的腳踏板卻異常地「長」，不僅比正常摩托車延伸了大約有五倍之長，還鋪上紅色的長地墊，讓原PO忍不住笑說：「經過北市某夜市看到的，有人知道這款車是什麼品牌的呢？感覺搬家時很好用！這樣未來多生幾胎不用買汽車了～」。

▲網友搞笑地P圖表是如果要騎，還要先自備板凳。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲網友搞笑地P圖表是如果要騎，還要先自備板凳。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一曝光，立刻引來許多網友噴笑留言：「魯夫坐騎？」、「這魯夫在騎的」、「海賊王長手族專用車」、「原來是滑板車，我還以為是摩托車勒！」、「這個引擎改一下，孤輪直接上一樓半」、「這媽媽或爸爸的手要多長？」、「想知道怎麼轉彎？」、「騎車想坐下還要自備椅子」、「駕駛要站著騎還是要自備板凳？」、「新型動力滑板車，可載多人」、「三冠王啊，光陽機車除了豪邁之外最勇的一台車了」、「這是光陽機車三冠王L125，L=加長版」。

▲大概要有如同魯夫的伸縮手才有辦法駕馭。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲大概要有如同魯夫的伸縮手才有辦法駕馭。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
另外也有網友歪樓笑說：「上面排幾組鼓就可以参加進香團了」、「明明就路上龍舟」、「看過加長型的禮儀車，沒看過加長型的機車禮儀車」、「這要考聯結機車駕照」，另外也有網友猜測其用途：「佔位子用的」、「應該是佔車位的吧」、「我也覺得是進化版的、私自改裝為了霸占停車位用」。（編輯：陳珮瑜）

哪台機車故障率低？車行老闆首推「超夯神車」：歷代最強

路口見「禁止兩段式左轉」號誌？機車族全愣　在地人解答

厭倦花錢買！男子直接「把球鞋刺在腳上」　網讚：很有型

7人1貓藏在哪？錯覺圖考眼力也「測大腦」　網燒腦狂找

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀