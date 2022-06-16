善心妹拯救棄崽小狐狸！長大野放卻每晚跑回家：很愛撒嬌
謝謝妳救了我！一位善心的女孩蜜雪兒（Michelle Krsnik）大約在一年前在樹林中看到一隻飢餓的小狐狸，便決定帶回家照顧，讓牠在安全的環境下成功長大，沒想到長大野放後，這隻狐狸卻幾乎每晚都會跑回家來找蜜雪兒撒嬌，畫面曝光也令人融化。
今年19歲的蜜雪兒是克羅埃西亞人，大約在一年前在樹林中看到一隻疑似被母親遺棄、飢腸轆轆的小狐狸，她回憶起當時「小狐狸在樹林裡被發現，沒有母親，又餓又冷」，這一幕讓蜜雪兒決定發揮自己的獸醫專長，把這隻小狐狸帶回照顧，並取名為Foxie。
Foxie到了蜜雪兒家後獲得完善的照顧，「起初我們餵牠牛奶，後來她吃了狗糧和貓糧」，體型越來越大，健康狀況也大大改善，更與家中其他狗狗成為好友，常常一起玩鬧，而Foxie最喜歡的則是從小陪著牠入睡的藍色泰迪熊。
時間很快地過了一年，Foxie已經獲得能在野外生存的能力，蜜雪兒便決定讓牠回歸自然棲地與同伴們相聚。Foxie雖然成功回歸野外，但在初期每天晚上都會跑回蜜雪兒家裡，盡情發出可愛的叫聲撒嬌，不過隨著時間推移，Foxie越來越少回蜜雪兒家。
直到近期Foxie又一次來到蜜雪兒家門前，甚至還把藍色泰迪熊帶回自己野外的窩，蜜雪兒才意識到Foxie可能在野外已經有孩子誕生，「牠來拿牠的玩具泰迪熊帶回自己的幼崽身邊了」。
回憶起這一年多以來與Foxie的點點滴滴，蜜雪兒也感動地說「我很喜歡動物，和牠們一起長大。這次我有機會拯救這隻野生動物，而我也做到了」（編輯：潘毅）