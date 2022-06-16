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面試官全程不看她！一說出「老爸職業」秒醒了　網揭真相

▲一名女網友抱怨，在面試過程中主管從沒正眼看過她，直到她說出爸爸和媽媽的職業，主管才瞬間醒了。（示意圖，與本文無關／翻攝pexels）
▲一名女網友抱怨，在面試過程中主管從沒正眼看過她，直到她說出爸爸和媽媽的職業，主管才瞬間醒了。（示意圖，與本文無關／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 16:26:09

面試問題繁多，部分公司除了會針對求職者的能力和經歷提出問題外，有時還會特別關注應徵者家人的職業。對此，就有一名女網友抱怨，在面試過程中主管沒正眼看過她，直到她說出爸爸和媽媽的職業，主管才亮起眼睛，讓她無奈直呼「過程真的令人感到很不舒服，像在對我身家調查一樣！」

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有女網友於Dcard上抱怨，表示之前到某公司面試企劃職位，當天總共有兩位面試官，其中一位則是部門主管，但主管全程擺出高姿態，且沒有正眼看過她，「她提問，理所當然我回答她的時候會看著她，她不看我，我回答完後也不理我，另一位面試官可能覺得尷尬趕快把話接過去」。

讓她更不滿的是，當另一位面試官還在詢問其他事情時，主管卻突然插話「可以敘述一下家庭背景嗎？」她簡單介紹後，主管才終於正眼看她，但緊接而來的是一連串逼問，「問『妹妹是學生？多大？讀哪間學校？什麼科系？』我都還沒回答，她又立刻接著問『媽媽在哪工作？公司是什麼名字？職位是？』」

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲面試官本來全程不理會她，卻因為原PO家人職業才開始關注她。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
而提到原PO父親時更誇張，「因為爸爸是自己創業開公司，我一向不想講太多，只說爸爸是業務在一間小公司上班，主管問『如果是業務有沒有外派？外派到哪？』」她本來不想回答，但因緊張加上對方口氣逼人，她只好簡單回應一下。

不過主管沒要放人，依舊持續追問著，「我從外派那裡就一直覺得有需要問到那麼多嗎？可是第一次遇到面試問那麼細，很緊張都不知道怎麼拒絕回答，所以最後還是都有說，問到最後主管說『妳爸爸是自己開公司哦』她一臉那妳幹嘛出來找工作的臉」。

面試結束後，原PO無奈坦言「也許是我多心，只是她問的問題跟整場面試的態度都很不友善，當下真的很想直接走人，可是想說都來面試了不要留下不好的印象，後來想想過程真的令人感到很不舒服，像在對我身家調查一樣」。

▲原PO日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO結束面試後，不滿直呼「過程真的令人感到很不舒服，像在對我身家調查一樣」。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，也引起不少過來人有感而發，「面試官也太搞錯重點，到底是要錄取你還是你爸啊」、「我也遇過～連我國小讀哪都問，我家人在哪裡、做什麼，全部都問」、「看來這面試官本身不是一個該有面試官的樣子！」、「超討厭的，我也遇過」。

不過，也有行家解釋這道問題的用意，說明「問得太細的都有點問題，第一種是防同業競爭，第二種是要你加班的時候，你會不會有不想加班的說詞，譬如家人需要照顧之類。第三種是看你有沒有利用價值。」、「有些是想知道父母的公司是否對面試公司有利害關係，例如說父母出來開手機店，然後自己找的工作也是手機店，怕有同業拿到商業機密的問題。再來就是大概了解一下父母職業，知道小孩大概會在怎樣的環境中成長，但老實說問這麼細還真的沒什麼必要」。（編輯：陳雅雲）

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