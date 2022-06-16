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32年前「學雜費曝光」！一票家長無奈嘆氣：居然免700元

▲物價上漲，有網友近日在網路上，分享32年前的國小學雜費收據。（示意圖／取自unsplash）
▲物價上漲，有網友近日在網路上，分享32年前的國小學雜費收據。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 17:27:32

隨著物價上漲，就連教育支出也跟著水漲船高，就有網友貼出民國79年的小學繳費單，一學期的學雜費包括書本、營養午餐、保險等，總計只需要679元，對比現今的價格差異，讓一票家長無奈嘆氣「回不去了」。

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▲民國79年國小學雜費收據。（圖／取自《爆廢公社》）
▲民國79年國小學雜費收據。（圖／取自《爆廢公社》）
根據網友於《爆廢公社》分享，桃園縣國民小學在民國79年的學雜費，包括學生活動費、8本教科書、營養午餐、保險費、寄生蟲防治、尿液檢查、兒童讀物等，總共收費679元台幣，讓PO無奈表示「回不去的，
不只是過去」。

貼文有不少家長曬出現在的學雜費收據，指出營養午餐費用是價格差異的主因，「我孩子現在唸小學，學雜費1000，午餐一餐50（一學期上課日是100天）制服3000。這張表扣掉午餐是450元，都漲在吃飯」、「（現在）加餐費大概一個六千多」、「現在一套運動服就超過這錢了」、「現在養小孩…燒錢」。

但也有不少網友指出，各個縣市的學校收費有所差異，有部分地區政府全額補助免收，或是有補助部分餐費，因此學雜費與過去相去不遠，「現在也沒有很貴啊，一千多塊。物價漲這麼多，學費只漲一倍，公立學校便宜到爆啦」、「小一生上下學期各繳888，覺得沒有貴很多」、「現在國小也是7-800塊，很多都免費啊，義務教育」。（編輯：鍾怡婷）

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