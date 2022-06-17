好市多賣名牌鞋「不到800元」！網全吐血：找代購貴兩倍
知名美式賣場好市多因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，就有一名網友4月才在代購買了一雙運動品牌的鞋款，沒想到之後在逛好市多時竟發現，架上不但有一模一樣的鞋，價格還便宜超多，讓她驚呼：「這價錢真的太便宜！」
該名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示4月份請國外代購幫忙買了一雙運動品牌的鞋款，價格要1000多元，沒想到某天逛好市多突然發現，一模一樣的鞋在架上竟只賣759元，讓她驚喜喊：「不趕快多買一雙怎麼行！立馬再來一雙！」
貼文一出，不少網友看了價格直呼，「真的！我先前代購買1270，前2日Costco看到才賣759，真的是捶心肝」、「感覺蠻好看的」、「便宜欸」、「真的很便宜，我就是那個兩個月前請代購買1千多的人」、「我也是上個月在代購買1200左右，還買兩雙」、「我也是那個請代購花了2倍價買的」、「價錢真的很俗欸」
不過，也有網友建議還是在現場試穿後再下手，「款式顏色我喜歡但鞋底太硬…本來跟我妹一人想買ㄧ雙，試穿後就滅火了」、「今天在台中文心店有試穿，樣式是真的不錯看、鞋底也有橡膠防滑，但是內墊真的有點硬，只好放棄」、「前天購入兩雙給小孩，但缺點是鞋墊有點硬，回家套襪子穿有點緊，想說算了，頂多讓小孩穿完一個學期應該就差不多囉」。（編輯：賴禹妡）