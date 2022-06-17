二度染疫！她「Ct值13」回報狂遇鬼打牆　怒：我要出門了

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原PO透露，醫師說她的狀況很特別，需要通報第二次確診，也會有隔離書，提醒她儘速回家隔離，而她卻無法再次開啟自主回報系統填寫，還為了通報不斷打電話聯絡各窗口，包含1922、衛生局防疫專線、南港關懷中心等，卻一直在這幾個單位輪流被踢皮球，「每個地方都告訴我他們沒辦法，但醫生又明明跟說已經通報了，打去醫院查詢，資料確實有進健保系統，健保快意通裡有出現。但是整個流程跟鬼打牆一樣，醫生通報了然後呢？」
原PO抱怨，防疫中心沒有接手也查不到資料，二次確診的人難道是孤兒嗎，這也讓她忍不住怒喊：「那是不是表示我沒有被匡列，我不管了，管他ct值13會不會害死別人，既然沒資料我要出門了。」
貼文一出，網友紛紛留言，「政府問題很大，人數每日都在暴增，已到了無法管控的狀態了，我看了眼睛都花了，真是鬼打牆的政府」、「二次確診一堆人，你不孤單」、「指望這政府防疫措施流程不如自己保護措施做好」，也有人喊：「請體諒那些忙的要死要活的人員吧⋯唯一做的就是看醫生拿藥還有做好隔離，醫護人員都好辛苦」。
不過，也有網友直批原PO，「系統不好無法回報是一回事，但沒辦法填資料就可以不用隔離，可以去外面傳染別人到底是什麼心態」、「妳想出去當無敵星星，無辜的民眾並沒有得罪妳」、「摸著自己良心自我管理，就像得了流感就在家休息戴口罩一樣，在WHO還沒有解除重大傳染病前，知道自己確診又故意外出傳播病毒是會被罰款的」、「確診不就是在家休息，線上看診拿藥，重症去醫院嗎？政府能幫助的本來就不多，有精神上來罵，為啥不好好休息，生命重要啊」、「自主通報系統已經正常了，只要資料不要填錯，原則上不會有任何問題，我家一樣是南港區，上週也有確診者，不是很清楚你需要什麼服務，自主通報完就關好關滿線上看診，外送取藥，需要倒垃圾就打關懷中心，一切都很順暢，我家今天才解隔」、「有沒有無敵星星是一回事，現在事實上妳是二次確診了，妳可以抱怨政府，大肆宣洩不滿，但真的不要講出要出門『管它會不會害死別人』這種話…」
而根據我國《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條指出，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。