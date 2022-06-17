最頂YTR超商聯名商品？古娃娃冰棒輸了　網狂回購「它」

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首先是「古娃娃」，不僅推出的雪糕在全家賣破逾百萬支，近期以「茶世界」為主題，將鐵觀音等茶品入料推多款茶點和雪糕；再來是與「滴妹」合作的飲品賣破百萬瓶，前陣子的霜淇淋人氣也很高。
最後則是與「韓勾ㄟ金針菇」合賣飯糰，讓飯糰品項業績年增4成，前幾天又宣布聯名發售新的商品。原PO說自己吃過古娃娃的冰棒、滴妹的飲料和霜淇淋以及金針菇的飯糰，「都不難吃，不會讓我覺得浪費錢，但吃完後有再次回購的是霜淇淋，念念不忘的霜淇淋，回購了三次，超罪惡，大家覺得Youtuber和超商聯名的商品中，最厲害的是哪一款呢」？
貼文一出，滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」與全家聯名推出的霜淇淋受到最多網友提及，「滴妹的霜淇淋真的好好吃」、「霜淇淋真的爆炸齁呷」、「有回購的只有霜淇淋」、「冰淇淋！我很喜歡冰淇淋，每天吃都可以」、「我會因為霜淇淋而對在睡五分鐘改觀，不得不說全家最近行銷真的很成功，App裡的美食地圖也很完善」、「我回購的也是滴妹的霜淇淋」。
還有網友推薦其他品項，「古娃娃冰棒真的好吃」、「金針菇的飯糰超推蟹膏口味，超讚」、「滴妹的檸檬紅跟青都讚」、「冰類的都很好吃耶」；但也有人認為，「可是滴妹的超商飲料超難喝算是敗筆」、「金針菇那個真的難吃」、「飯糰不會想再回購啊」、「滴妹可以只出霜淇淋然後把玫瑰什麼的紅茶下架嗎，謝謝」、「金針菇的飯糰真的好普又貴……」。（編輯：郭佩蓉）