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最頂YTR超商聯名商品？古娃娃冰棒輸了　網狂回購「它」

▲原PO好奇「最強的Youtuber超商聯名商品是什麼」，貼文一出，網友全喊全家與滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」聯名的「霜淇淋」最神。（圖／業者提供）
▲原PO好奇「最強的Youtuber超商聯名商品是什麼」，貼文一出，網友全喊全家與滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」聯名的「霜淇淋」最神。（圖／業者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 10:28:55

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；而超商近年來也陸續與多位知名Youtuber推出聯名商品，對此，就有網友好奇「最強的Youtuber超商聯名商品是什麼」，貼文一出，網友全喊全家與滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」聯名的「霜淇淋」最神。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「最頂的Youtuber超商聯名商品？」為題發文，表示這幾年有愈來愈多Youtuber和超商聯名出美食，個人印象中就有三位Youtuber，按照聯名時間順序是「古娃娃、滴妹、金針菇」。

▲全家便利超商販售Youtuber古娃娃推出的「伯爵可可奶蓋雪糕」以及「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」。（圖／全家超商提供）
▲全家便利超商販售Youtuber古娃娃推出的「伯爵可可奶蓋雪糕」以及「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」。（圖／全家超商提供）
首先是「古娃娃」，不僅推出的雪糕在全家賣破逾百萬支，近期以「茶世界」為主題，將鐵觀音等茶品入料推多款茶點和雪糕；再來是與「滴妹」合作的飲品賣破百萬瓶，前陣子的霜淇淋人氣也很高。

▲全家與滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」聯名的「霜淇淋」受到最多網友稱讚。（圖／業者提供）
▲全家與滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」聯名的「霜淇淋」受到最多網友稱讚。（圖／業者提供）
最後則是與「韓勾ㄟ金針菇」合賣飯糰，讓飯糰品項業績年增4成，前幾天又宣布聯名發售新的商品。原PO說自己吃過古娃娃的冰棒、滴妹的飲料和霜淇淋以及金針菇的飯糰，「都不難吃，不會讓我覺得浪費錢，但吃完後有再次回購的是霜淇淋，念念不忘的霜淇淋，回購了三次，超罪惡，大家覺得Youtuber和超商聯名的商品中，最厲害的是哪一款呢」？

▲全家和YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」聯名的「金家ㄟ飯糰」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲全家和YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」聯名的「金家ㄟ飯糰」。（圖／記者郭佩蓉攝）
貼文一出，滴妹的飲料品牌「再睡五分鐘」與全家聯名推出的霜淇淋受到最多網友提及，「滴妹的霜淇淋真的好好吃」、「霜淇淋真的爆炸齁呷」、「有回購的只有霜淇淋」、「冰淇淋！我很喜歡冰淇淋，每天吃都可以」、「我會因為霜淇淋而對在睡五分鐘改觀，不得不說全家最近行銷真的很成功，App裡的美食地圖也很完善」、「我回購的也是滴妹的霜淇淋」。

還有網友推薦其他品項，「古娃娃冰棒真的好吃」、「金針菇的飯糰超推蟹膏口味，超讚」、「滴妹的檸檬紅跟青都讚」、「冰類的都很好吃耶」；但也有人認為，「可是滴妹的超商飲料超難喝算是敗筆」、「金針菇那個真的難吃」、「飯糰不會想再回購啊」、「滴妹可以只出霜淇淋然後把玫瑰什麼的紅茶下架嗎，謝謝」、「金針菇的飯糰真的好普又貴……」。（編輯：郭佩蓉）

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