Mister Donut為何崛起？「3點」稱霸台灣18年：甜甜圈王
知名甜甜圈品牌「Mister Donut」於2004年在台北天母開設第一家店，當時便造成全台轟動，吸引許多民眾前往排隊，直至現今仍廣受不少鐵粉喜愛。對此，就有網友好奇詢問「Mister Donut為什麼可以帶起甜甜圈風潮？」而引來內行點出關鍵。
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近在超商有看到Mister Donut的專櫃，但他坦言，童年回憶中的甜甜圈，明明都是一般常見的台式麵包店甜甜圈，「曾幾何時，想到甜甜圈的時候，第一印象都變成這種波堤，淋一層巧克力草莓抹茶什麼的」，讓他不禁好奇詢問「為什麼Mister Donut為什麼這麼強？」
問題一出，隨即引起鄉民討論，「排到巷尾去還轉好幾個彎」、「剛來台灣的時候排隊人潮很可怕」、「東西還行，偶爾吃一次還不錯」、「真的挺好吃的，就是太貴了」、「我喜歡台式的」、「現在小貴，現在也很少吃了」、「很喜歡吃他們家的，台灣甜甜圈霸主啊」。
其中就有人點出爆紅關鍵，點出其口味多樣，加上外觀漂亮新奇，且時常祭出優惠，「因為稀奇，以前台式都是炸麵包粉撒糖粉」、「口味多阿！以前沒有專門甜甜圈店」、「台灣喜歡這種日式的阿！比美式更有口感」、「口味多，沒那麼甜，又蠻好看的」、「主要是漂亮、口味多，我姐之前買一堆拍照」、「現在滿常特價的」。（編輯：陳雅雲）