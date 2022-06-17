涼拌小黃瓜怎吃才內行？阿嬤「一招」超消暑：學日本人的
夏天除了開啟冷氣對抗高溫外，吃一些剉冰、飲料、涼拌料理等清涼食物消暑也是熱門選擇，若有與平常不同的吃法和作法也會引起討論，而一名網友就分享了「涼拌小黃瓜」的「特殊作法」，吸睛的食材搭配和賣相看得令人食指大動，貼文掀起熱議。
一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文表示「去烏來逛老街看到阿婆在賣涼拌小黃瓜，看了覺得很有賣相買了一支來吃，真的還不錯吃」，原PO指出，阿嬤先將小黃瓜冰鎮後，兩側各削去一條瓜皮，其中一側塗抹上「手作的味噌」，另一側擠上「美乃滋」；附圖的成品外型相當吸睛。
對於阿嬤特別的料理方式，原PO指出「大家可以試試看，就當成自然的原型食物零食，健康又美味，如果切成段，把美乃滋和味噌調和當成沾醬，也是一道不錯的涼菜，或是美乃滋加點芥末，再混搭味噌應該也不錯」。
貼文一出，網友們紛紛回應「好酷，晚上試看看，感謝分享」、「這個我上次有買，真的好吃」、「阿婆真有生意頭腦」、「好吃！有時候懶得炒菜時，我也會用這道菜，小黃瓜切片再擠沙拉醬」；此外，也不少網友表示這樣的搭配，和日本的常見配菜非常相似「在日本有吃過，好吃」、「日本夏天很多這樣賣小黃瓜的小店」、「日本是這樣賣沒錯，但口味比較鹹」。（編輯：張志浩）