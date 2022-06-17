IKEA最強不是肉丸！「3低調神品」老饕推爆：一次嗑兩碗

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第一「牛肉麵」，刀削麵軟硬度適中，湯頭也剛好，是可以喝完的程度，可惜沒有蔬菜，不然會直接滿分；第二「烤肉丸／雞肉丸」，超經典，幾乎每個人手一盤，雖然我不太喜歡它配果醬；第三「鱈魚條」，油耗感還好，沾上番茄醬簡直完美，第四「霜淇淋」，在這萬物都在漲價的時代，10元就可以吃到，cp值很高 。
第五「雞翅」和第六「薯條」，薯條跟肯德基舊版的薯條很像，但IKEA薯條份量大，雞翅時好時壞，有時候很乾可能放太久，「總結，之前吃過蔬菜馬鈴薯餅也不錯，但不會每次都拿，熱狗堡很便宜但超乾，吃來吃去都固定吃這幾樣，還有什麼好吃的IKEA美食，歡迎跟我分享」。
貼文一出，「千層麵」、「雞翅」和「牛肉麵」受到最多網友稱讚，「還有千層麵！我好愛」、「千層麵超好吃！！！！每次去必吃欸」、「每次的固定set都是烤肉丸+雞翅」、「雞翅讚」、「雞翅絕對必點」、「必吃雞翅、蔬菜馬鈴薯餅跟肉丸」、「牛肉麵超好吃…一次可以吃兩碗欸」、「吃過一次牛肉麵，直接愛上那個刀削麵條，還去問店員有沒有單賣」、「牛肉麵的麵條超讚」、「牛肉麵好吃」。
也有網友推薦其他品項，「野莓起司蛋糕好吃」、「之前都吃烤肉丸，結果上次去朋友點了什麼鮭魚的，吃一口，哇～amazing，驚為天人」、「素食肉丸上一次吃嚇到，我覺得比肉的好吃」、「烤肋排好好吃，但是價格也不低」、「我覺得鴨胸最好吃」、「我愛肉丸（配草莓醬好讚）雞翅也好吃」、「濃湯、薯條、肉丸，完美組合」；不過也有人認為，「蔬菜馬鈴薯餅我覺得很難吃」、「最近去吃薯條份量變超少的，完全不划算」、「鱈魚條母湯欸，沒沾醬乾到不行」。（編輯：郭佩蓉）