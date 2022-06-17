人氣不輸五十嵐！「絕版飲料店」被挖出 眾讚網美店始祖
一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，且隨著國內飲料品牌和品項越來越多元，民眾也能依個人喜好去選擇，長久發展下來，一些經典品牌和事蹟也在人們心中留下深刻印象，對此有網友就提出「英國藍以前很紅」的話題，回憶起過往買手搖飲料的經歷，貼文引起熱議。
原PO在PTT以「你們知道英國藍以前有多紅吧?」為題發文表示，「聽說英國藍以前超紅，人氣跟五十嵐平起平坐，是2014年當紅茶飲，因為買了讓大家彷彿置身英國，沒想到2015年，檢驗出茶葉與花瓣裡面有很多農藥，很可怕，所以最後倒光是不是?」
針對當年的爭議事件，原PO也發表個人想法「我是覺得很詭異，茶葉裡面這麼多農藥，哪裏來的? 我大概買過10杯吧，茶味真的非常香」。
貼文一出勾起許多網友回憶，創意的包裝、行銷方式受到讚賞「杯子上有英國捷運地圖，潮」、「算是初代高價網紅飲料店，買給女生好用」、「有喝過一次，喝的那天我都講英文不知道為什麼」；也有人回應「一開始不紅，喝了好幾年了才突然變紅」、「英國藍是南部扛壩子，記得同期也有個出場即巔峰的流星，靠黃金比例翡翠檸檬起家的『清玉』，也莫名其妙的消失」、「我以前也算常喝，但店不多」。
事實上，英國藍發跡於台南，原本只是小紅茶店，但透過包裝，製造英國高級茶飲的形象，在手搖市場突破殺出，全盛時期台灣共有96間加盟店，不過2015年間，其「玫瑰花茶」被衛生單位檢驗出原料有11項農藥殘留，其中包含有「世紀之毒」之稱的「DDT殺蟲劑」，讓加盟主大受打擊，被消費者抵制後只能停止營業，不過流星般的過程也在民眾心中留下深刻印象。（編輯：張志浩）