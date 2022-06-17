台灣吃播YouTuber「唯一清流」！99萬粉絲瘋訂閱：人品棒
近年來台灣YouTuber類型越來越多元，頻道主題眾多，包括開箱、吃播、美妝等等，讓觀眾有更多的選擇。對此，就有女網友曝光台灣吃播YouTuber「唯一清流」，大讚直呼「讓人覺得很真誠！」而引起討論。
有女網友於Dcard上分享，表示近日觀看YouTuber「大蛇丸」享用脆皮烤乳豬的美食介紹影片，「這集雖然沒有業配，蛇丸還是很用心介紹，讓人覺得很真誠！吃播界清流！」更驚喜指出，頻道目前快接近100萬人訂閱了。
貼文一出，瞬間引起網友們激讚，「蛇丸是清流」、「有看蛇丸跟千千的合作影片，在介紹食物的時候蛇丸跟千千還有降低音量怕打擾店家，這點真的很棒」、「蛇丸的人品本來就好的沒話說」、「主要是看蛇丸吃東西，真的很有吸引力」、「邰哥要他背成語辭典之後，蛇丸說話也會去運用學到的東西，值得讚賞」、「他拍吃的節目講評都會很認真，例如之前上Joeman或木曜節目」。
但也有人搞笑表示「因為他是真的想吃看看吧xddddd」、「蛇丸：不用業配費，但要讓我每天吃到飽」；但也有人擔憂蛇丸身體，坦言「希望還是控制一下體重拉」、「期待他能瘦下來，之後繼續做好吃的給大家看」。
據了解，知名YouTuber「大蛇丸」過去曾是網紅團體「狠愛演」的一員，在解散後他仍保持開朗外向的個性，加上他有趣的口頭禪和討喜的外型，迅速累積大票粉絲，目前頻道已累積99.9萬人訂閱，離百萬門檻只差一步。（編輯：陳雅雲）