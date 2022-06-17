面試官「請你坐下卻沒給椅子」出難題！他做一動作秒錄取
面試問題五花八門，不少企業藉由各種千奇百怪的問題，以此了解求職者能力或性格，成為錄取與否的關鍵之一。對此，中國大陸有一間新媒體公司，在面試時提出「我請你坐下卻不給你椅子，你該怎麼辦？」這道題目，其中一名年輕人靠著一動作，馬上得到錄取資格。
根據陸媒《新浪新聞》報導，中國大陸一家新媒體公司招募員工時，經過層層關卡篩選，最終留下3名優秀的求職者，但面試官卻在最後一關提出「我請你坐下卻不給你椅子，你該怎麼辦？」這道題目。
第一位求職者聽聞，立馬機警回應「那我站著說話吧，我習慣站著」，面試官認為他相當有禮貌；第二求職者則在職場上打拼多年，猜測對方是要測試他的臨場反應能力，馬上回答「想請問您為什麼讓我坐又不給我椅子呢？」面試官則當場面露微笑。
直到最後一位求職者，回答相當直接，馬上說「我可以把外面的椅子搬一把進來嗎？」面試官聽完以後，馬上誇讚他相當機智且反應快，馬上宣布錄用他。
但這樣的決定讓其他人感到相當不解，面試官也解釋「不只是需要弄明白前因後果，還需要的不被眼前的事物迷惑的思維，不然怎麼從別人的成就上，創造出屬於自己的觀點，與其你有時間問我為什麼，倒不如自己先試著解決」。（編輯：陳雅雲）