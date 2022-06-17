生字簿「花的注音」孩子這樣答！網一看笑翻：阿嬤帶大的
現今很多雙薪家庭因為父母平時忙於工作，會將小孩交給習慣說台語或客語的阿公阿嬤、外公外婆照顧，而孩子學習力強，聽久了也多少都會說個兩句。對此，就有網友分享一張圖片，笑稱「阿嬤帶大的小孩」，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文和照片，表示「原來是阿嬤帶大的」，而照片則是朋友小孩的生字簿，只見圖片中「花」的注音應該要寫作「ㄏㄨㄚ」，不過小孩卻寫成台語讀法「ㄏㄨㄟ」。
貼文一出，網友全笑翻，「跟著念會笑出來」、「哈哈哈哈哈哈哈」、「我兒子也是，上次考試卷有飛機，寫成ㄏㄨㄟ機」、「看很久不懂，但念聲音出來就明白了」、「台語唸法ㄏㄨㄟ」、「台語發音」、「沒毛病」、「確實沒毛病，幾蕊ㄏㄨㄟ（一朵花）」、「正確答案100分」。
其中也有網友表示，「『ㄏㄨㄟ』就是台語發音的『花』，阿嬤如果是客家人，那就是『ㄈㄚ』」；事實上，根據教育部臺灣閩南語常用詞辭典指出，花的閩南語有兩種發音，分別是「hua」（如：花蓮）和「hue」（如：茉莉花）；而客語則依照不同腔調會有不同讀法，分別是「faˊ」、「faˋ 」、「fa+」、「faˇ」。（編輯：郭佩蓉）