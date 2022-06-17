COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

面試考「4個人抬1塊木頭」啥字？他神回秒錄取　答案跪了

▲某公司面試出了一道「4個人抬1塊木頭，猜1個字？」的題目，最後一名剛畢業的新鮮人，答出令面試官經驗的答案，脫穎而出。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲某公司面試出了一道「4個人抬1塊木頭，猜1個字？」的題目，最後一名剛畢業的新鮮人，答出令面試官經驗的答案，脫穎而出。（示意圖，非當事人／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 15:28:232022-06-17 15:37:14

面試是能否獲得工作的重要環節，因此從進公司到所有流程結束，面對任何問題都須對自身的言行舉止多加琢磨，而某公司為了測驗求職者的應對能力和想法創造力，就出了一道「4個人抬1塊木頭，猜1個字？」的題目，最後，一名剛畢業的新鮮人答出令面試官驚豔的答案，成功脫穎而出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國論壇《搜狐專欄》分享，一名剛畢業的社會新鮮人幸運收到一間大公司的面試邀約，該面試共分三輪，前兩輪面試官主要了解求職者們的個人情況和專業知識，並挑選出3位進行最終審核，在第三輪，面試官竟出了一道題目「4個人抬1塊木頭，猜1個字？」

▲原PO日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲聽完面試官如此突然的問題，3位雖然感到錯愕，但思考後仍一一起身回答。（示意圖／取自photoAC）
問題一出，在場3位面試者先是感到錯愕，隨即陷入沈思，首位面試者在想了幾分鐘沒有答案後，便起身說道「對於這樣的智力題，我還真反應不過來，不過我對公司真的有過了解，我覺得自己很適合這個崗位，也請您好好考慮一下」，不過面試官並無給予反應。

第2位面試者則表示「4個人抬1塊木頭，是『李』，因為子代表子『嗣』，讀音和『四』相像，所以4個人抬著木頭，我覺得是李字」，最後這位新鮮人則回答「4个人抬一塊木頭，應該是『杰』，不僅字面上看起來很相像，也符合團隊才能創造傑出表現的要求」

面試官在聽完「杰」的答案後，當場就宣布「你錄取了，這個問題我向很多求職者都提問過，只有你的答案是讓我們滿意的」，並表示其實世界上不少大公司在面試時，都希望能聽到應徵者的開放式回答與解釋，有些提問可能天馬行空，也沒有標準答案，卻能藉此觀察應徵者的反應能力及邏輯能力。（編輯：張志浩）

面試官「給30元買50元的菸」？他神回錄取　主管眼睛全亮

面試喬薪水藏「暗黑陷阱」！內行抖必學技巧：不懂會超虧

公司「打電話約面試」超煩？人資揭無奈真相：應該要體諒

面試履歷「地雷寫法」曝！主管看完全抓狂：別想錄取了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀