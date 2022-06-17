面試考「4個人抬1塊木頭」啥字？他神回秒錄取 答案跪了
面試是能否獲得工作的重要環節，因此從進公司到所有流程結束，面對任何問題都須對自身的言行舉止多加琢磨，而某公司為了測驗求職者的應對能力和想法創造力，就出了一道「4個人抬1塊木頭，猜1個字？」的題目，最後，一名剛畢業的新鮮人答出令面試官驚豔的答案，成功脫穎而出。
根據中國論壇《搜狐專欄》分享，一名剛畢業的社會新鮮人幸運收到一間大公司的面試邀約，該面試共分三輪，前兩輪面試官主要了解求職者們的個人情況和專業知識，並挑選出3位進行最終審核，在第三輪，面試官竟出了一道題目「4個人抬1塊木頭，猜1個字？」
問題一出，在場3位面試者先是感到錯愕，隨即陷入沈思，首位面試者在想了幾分鐘沒有答案後，便起身說道「對於這樣的智力題，我還真反應不過來，不過我對公司真的有過了解，我覺得自己很適合這個崗位，也請您好好考慮一下」，不過面試官並無給予反應。
第2位面試者則表示「4個人抬1塊木頭，是『李』，因為子代表子『嗣』，讀音和『四』相像，所以4個人抬著木頭，我覺得是李字」，最後這位新鮮人則回答「4个人抬一塊木頭，應該是『杰』，不僅字面上看起來很相像，也符合團隊才能創造傑出表現的要求」。
面試官在聽完「杰」的答案後，當場就宣布「你錄取了，這個問題我向很多求職者都提問過，只有你的答案是讓我們滿意的」，並表示其實世界上不少大公司在面試時，都希望能聽到應徵者的開放式回答與解釋，有些提問可能天馬行空，也沒有標準答案，卻能藉此觀察應徵者的反應能力及邏輯能力。（編輯：張志浩）