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面試官問「會和同事當朋友」？他1觀點獲讚賞：恭喜錄取

▲面試官問「會和同事當朋友」？他進退得已的回答，成功獲得該份工作。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲面試官問「會和同事當朋友」？他進退得已的回答，成功獲得該份工作。（示意圖，非當事人／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 16:42:17

六月正值畢業季，不少求職者開始如火如荼的面試，但除了專業能力和工作經驗很重要外，其實面試官也會看重應聘者的人格特點及口才，對此，就有一名在職場多年的求職者表示，當面試官詢問「你會看同事交朋友嗎？」時，他靠著1觀點，展現出自己的團隊合作精神，卻又不會過於感情用事，因此順利得到該份職缺。

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▲他沒有盲目排斥與同事的交往，但也不會感情用事的回答，獲得主管讚賞。（示意圖／取自unsplash）
▲他沒有盲目排斥與同事的交往，但也不會感情用事的回答，獲得主管讚賞。（示意圖／取自unsplash）
根據陸媒《每日頭條》報導，有一名上班族已在職場打滾多年，後來因為老闆過於嚴苛決定離職，在應聘新公司時，他順利通過了專業能力及經歷的考核，也感覺得出來面試官對自己的正面評價，就在最後要結束前，面試官突然問他「你會和同事做朋友嗎？」

對此，他思考了幾秒後回答，「職場競爭大於交情，做好份內工作就行，有沒有友情的確不重要」，但他也強調「但我會希望能和同事打成一片，和同事更加熟絡，也有助於完成工作和提高工作效率」，重點是「工作和友情不能混為一談，不然在工作中恐怕綁手綁腳，若遇到適合當朋友的同事，也可以當朋友；不合適就當作是緣分吧」。

他的回答，展現出了自己的團隊合作精神，雖然沒有排斥與同事相處，但也不會過於情緒化，將私人情感與公事混為一談，因此面試官就不需要擔心，他在人際相處上不合群，或者是因個人交情導致公司利益受損，最終他順利得到該職缺。（編輯：鍾怡婷）

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