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唐綺陽要「占星一輩子」　預告終止一服務：不想做機器人

▲唐綺陽喊話要占星一輩子。（圖／記者林調遜攝）
▲唐綺陽喊話要占星一輩子。（圖／記者林調遜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-06-17 18:00:00

闖盪占星界超過20年的唐綺陽，除了分享星象、運勢之外，感性、知性兼具的她，也時常扮演心靈雞湯一角，今（17）日出席占卜展開幕記者會時，表示想從事占星一輩子，不過事業永遠擺在第一位的她，這幾年也開始意識到工作上仍需要一些轉變、新的刺激，同時預告下個月就要終止「每日運勢」的服務。

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吳姍儒90歲的爺爺昨晚病逝，身為她《36題愛上你》主持搭檔的唐綺陽，聽到後相當心疼，表示近日就有預測到，這陣子有些人會遇到人生大事，或是面臨重大抉擇，而唐綺陽也透露經營長達10幾年的「每日運勢」，即將在7月終止服務，坦言不想再像機器人一樣工作：「我曾經為了每日運勢沒日沒夜的工作，甚至還做app，直到去年我就大崩潰，才決定在一年內收掉。」

▲炎亞綸（左起）、唐綺陽和吳姍儒出席公視《36題愛上你》第3季記者會。（圖／記者陳思誼攝）
▲唐綺陽（中）和吳姍儒（右）一起主持節目《36題愛上你》，左為炎亞綸。（圖／記者陳思誼攝）
唐綺陽做事向來都小心翼翼，把工作品質調整到最好，認為沒有婚姻、家庭就比較沒有後顧之憂，而隨著年紀漸長、事業轉型，唐綺陽學會更聰明地去表達自己的想法、能力底線：「我不能一直都靠肉身工作。」透露最近嘗試與不同人合作，期盼碰撞出新火花。至於占星人生會持續多久，唐綺陽堅定表示要「做到死」，非常重視使命感，但也不排斥未來有新的占星師出現，笑說：「姊姊會替妳們開路。」

▲唐綺陽最近學會更聰明地去表達自己的想法。（圖／記者林調遜攝）
▲唐綺陽最近學會更聰明地去表達自己的想法。（圖／記者林調遜攝）

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