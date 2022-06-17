市話擺家裡像裝飾？內行點「1關鍵」必須留：停用會後悔
科技日新月異進步，人人一台智慧型手機早已是生活常態，這也間接導致家中需要接線的「家用電話」使用率下降，許多家庭甚至一開始就選擇不安裝，對此有網友就指出疑惑，既然功能不多，那「有必要繼續繳錢維持嗎？」貼文釣出不少人表達想法。
一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文表示，他家中的家用電話，目前都是每個月繳交基本費，但實際上根本沒在使用，平常甚至只有「接詐騙」跟「選舉拜託」的功能，於是好奇詢問「有人把它都停掉了嗎？有必要繼續繳錢維持嗎？」
貼文引發討論，網友回應「我也是一樣的繳，但是覺得還是留著，萬一手機壞了還能對外聯繫」、「市話是我在外面時，打回家遙控孩子的好工具」、「我家話機壞了有6年，但還是每個月繳基本費，號碼跟了我家40幾年，是回憶，捨不得停」、「還是有留著的必要，學校老師都會打市話，因為省電話費，同學也會打電話到家裡來，畢竟不是每個孩子都有手機可以拿」、「基本費不貴，當買保險吧，基地台掛掉的可能性很多，停用會後悔」、「如果家裡有老人，留著比較好」。
此外，許多網友也不約而同提及，當「停電」發生時，室內的家用電話是很好的救命工具，「留著吧，停電的時候最好用」、「大停電的時候，連手機都沒電的時候還可以用」、「停電很好用，尤其是有線話機，無線只會立馬gg」、「好懷念家電！在外租屋都沒有，停電就靠它」。（編輯：張志浩）