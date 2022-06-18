原子演唱會／黃文廷自爆「參賽3哭點」 預告下月新計畫
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場。小孩、林佳辰、林煥鈞、黃文廷和蔡承祐接受聯訪時，興奮表示很期待看到粉絲，除了預告《原子少年》即將發行寫真書之外，自認是愛哭包的黃文廷，也分析自己在節目中的3大哭點。
林佳辰表示幾乎每位團員為了這次見面會，都已經哭過一遍，開完笑說第一次有被視為「搖滾巨星」的感覺，還不忘吐槽黃文廷是愛哭鬼，而黃文廷則表示這次是初次和粉絲見面，所以還是會忍住淚水保持形象：「想呈現給大家我們已經準備好的一面。」還分析在節目中，令他忍不住淚水的3個階段：「我其實有很多面向，一開始因為表現不好、分數不夠、感到心情低落而哭，再來就是看到成員們在台上日益成長，感動落淚，最後就是在總決賽時，親眼見到『團魂』，那種凝聚力讓我很欣慰，心想這就是最後一次。」
這次演唱會賣了1000張票，一大早就有眾多粉絲在樓下排隊等候，5位小鮮肉也在台上感謝大家熱烈支持，提醒粉絲要記得多喝水以免中暑，還預告下個月會推出《原子少年》寫真集，7月18日開始預購，7月25日會正式發行。被問到身材最好的人，蔡承佑謙虛表示每個人都有各自「壯碩」的地方，林佳辰則說「該露的都有露」，但還是以普遍級、闔家觀賞為主，而本身就有練武術的黃文廷，也大方在台上小露腹肌，讓其他成員不禁臉紅。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n
《NOWnews今日新聞》民調網址：https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0