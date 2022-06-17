鄰居半夜太恩愛！「打屁股聲」傳整棟 她1紙提醒笑翻網
現代都市人口稠密，人與人的生活範圍高度重疊，家中隔音設備若沒做好，很容易就「一家吵架，萬家曉」。一位民眾就上網分享，自家妹妹二樓鄰居實在太過恩愛，晚上的動靜大到整棟樓都聽見，於是寫紙條提醒對方，其友善的用字及特殊的寫法，意外吸引住網友的目光。
原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》分享妹妹的故事，妹妹的二樓鄰居感情甚好，晚上的恩愛聲傳至整棟大樓，甚至細節到能聽出「打屁股」的聲音，令她相當傻眼，於是寫下一張字條，提醒鄰居下次要注意一點。
字條內文
親愛的鄰居您好，你們的感情很好，大家都知道了，望你們能注意一下您幸福的吶喊，畢竟隔音效果不是很好，經由字條告知你們，是不想打斷你們好好享受，希望您也能互相理解。
不少人對鄰居的行徑感到爆笑，回覆：「播佛經跟他拼了」、「也太善良用字！是我我會問她昨天有聽到鴨子在叫嗎？」、「打屁股都能聽見這是家暴還是建材太渣」、「我會叫警察來，跟警察說他們，吵到我睡覺了叫他們小聲一點」、「沒關係，事主也可以自己吶喊回去」。
除了鄰居害羞的行徑吸引住眾人目光，妹妹娟秀活潑的字體也引得眾人注意，不少人誇獎「字美求認識！」、「字很工整很漂亮」，部分人則認為書寫排序怪異，「為什麼不是從右到左書寫，這是直式沒錯吧⋯⋯」、「們不會好好寫嗎」、「簡體字的們=们嗎？」。（編輯：李惠婷）