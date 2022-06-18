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眾量級家寧爆「跟男網紅出國」！網傻眼抓包：只想要真相

▲知名YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，經常拍攝情侶互整的影片，圈粉無數觀眾。（圖/家寧IG）
▲知名YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，經常拍攝情侶互整的影片，圈粉無數觀眾。（圖/家寧IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 09:06:15

YouTuber「眾量級CROWD」由Andy老師以及家寧組成，以情侶人設開啟頻道的他們，日前卻傳出分手疑雲，但男方事後跳出來澄清「沒有分開」，甚至在日前拍攝一段環島影片中也有對此澄清。不料，日前卻有網友發現，家寧疑似與男網紅范成章出國共遊，連IG發文背景都相同，讓大批網友超傻眼直呼「這樣真的不OK」、「我只想知道真相啊....分手沒差，但真的不要一直很含糊不清的交代過去」。

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網友日前在Dcard發文截圖家寧的IG限時動態，只見她一身白色上衣，坐在露天陽台享用早餐，並且寫道「猜猜我在哪，Buon giorno（意即義大利文早安）」，似乎悄悄洩露出行蹤，巧的是，網友發現同個時間，網紅范成章也發出同樣場景的照片，桌上餐點也如出一轍。

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▲網友發現眾量級家寧與男網紅范成章共同出遊，掀起熱烈討論。（圖/家寧、范成章IG）
由於眾量級先前爆出分手疑雲，網友認為家寧又與范成章互動過於曖昧，現在2人又一同打卡出遊，讓不少網友紛紛回應「身為追他們超久的人....真的只想要真相，有本事就拍一片講清楚，都是很模糊的交代過去...然後做的事情又很讓人容易誤會」、「真的覺得他們這樣很不ok，一堆人在那邊說什麼那是他們兩個的私事，但起初他們就是走情侶人設的，很多人也是喜歡他們的情侶互動才追， 現在這樣子還不跟粉絲解釋明白，是想著還能撈多少趕快撈嗎？」、「無論他們是真情侶還假情侶，現在相處的氣氛真的變了，不想老實跟粉絲交代還不演好一點，說白了真的很不敬業」。

而也有網友翻了Andy的限時動態，發現他稍早也有上傳一段搭遊艇的畫面，背景看起來很像在義大利，認為應該是3人共同出遊，且他與家寧早已澄清「沒有分開」，讓不少網友直呼「如果真的分開不會這麼明目張膽吧，三人出遊啊有問題嗎？」、「到底不是當事人這麼激動幹嘛啊？就算真的分手，家寧有可能大方這樣曬恩愛嗎？」。（編輯：張嘉哲）

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▲Andy也發出搭遊艇的照片，網友認為是三人共同出遊，並非是家寧以及范成章單獨相處。（圖/Andy老師IG）

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