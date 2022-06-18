房東常要她幫開門！對話藏「恐怖跡象」 網急勸：快點逃
台灣現代租屋族越來越多，房客和房東的糾紛層出不窮。對此，一名女網友就求助，房東不斷要求請她幫忙開門，頻繁到讓她起疑心，結果對話截圖曝光後，就有人從訊息中點出恐怖跡象，立刻讓眾人毛骨悚然，也讓原PO看完後趕緊躲到男友家自保。
網路論壇Dcard，一名女網友以「房東一直請我幫忙開門！」為標題PO文，她指出，房東經常會傳訊息詢問她是否在家，並請她幫忙開門，但到後面越來越頻繁，可以從對話看到，該名房東甚至在同一天詢問2次是否在家，讓她飽受困擾，「說實在覺得蠻困擾的，也搞的莫名有壓迫感，這次約到打算不續住了，不知道大家有類似經驗嗎？會怎樣跟房東溝通呢？」
沒想到貼文曝光後，就有眼尖的網友發現，「為什麼覺得怪怪的啊？我的想法不是要請你開門，而是要問你每天上下班時間跟在不在家？」
該留言立刻湧入迴響，大家紛紛感到害怕，「被你一提真的好不對勁」、「你一講變成恐怖故事」、「如果從頭到尾都沒有房客，那真的就是鬼故事」、「趕快看有沒有針孔」、「妳太老實了啦，怎麼都把時間講出來，以後就說方便不方便就好，自己一個人住還是注意一點」。
所幸，原PO也更新後續狀況，「真的謝謝大家的關心，我沒事唷！會來搜尋看看監視器的部分，一開始只是單純覺得很煩，真的沒有想到那方面去，之後不會再透露我的行蹤給房東了，會再觀察看看他有沒有奇怪的地方，目前先暫時住男友那了，也希望可以警惕一樣單獨在外租屋的人，希望大家都能平安。」（編輯：詹鎰睿）