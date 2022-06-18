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啦啦隊女神熱舞「遭嗆像懷孕」！本尊秒回應　辣照神打臉

▲中信啦啦隊人氣成員短今（胡馨儀），由於擁有姣好的身材以及甜美長相，圈粉無數。（圖／浪LIVE提供）
▲中信啦啦隊人氣成員短今（胡馨儀），由於擁有姣好的身材以及甜美長相，圈粉無數。（圖／浪LIVE提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 09:31:26

球場上除了有精彩的球賽之外，啦啦隊活力滿滿的加油應援，近幾年也成為球場話題十足的亮點。而中信啦啦隊人氣成員短今（胡馨儀），由於擁有姣好的身材以及甜美長相，圈粉無數，但近日卻被網友直言「沒有把啦啦隊衣服綁起來時，看起來像懷孕」讓本尊直接回擊，並且貼出美照直接打臉酸民。

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短今昨日在IG分享自己在場上熱舞的側拍影片在限時動態，身穿黃色隊服，下擺綁起來露出小蠻腰，下半身則是露出修長的美腿放送福利，不過有網友看到照片之後，回應「之前沒有把衣服下襬綁在一起時，側面拍很像懷孕」讓她直球對決回應「你才懷孕咧！」並笑說自己是「2.0鈑金戰鬥力直線上升！而且擅長直球對決」。

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▲短今被網友指稱側面拍很像懷孕，讓她直球對決回應。（圖/短今IG）
而過了幾小時後，短今也馬上發出自己在場上熱舞側拍照，只見照片中，同樣身穿黃色隊服並且綁起露出水蛇腰，傲人上圍依舊搶眼，大長腿配合舞蹈動作相當吸睛，完全打臉網友酸「側面拍看起來像懷孕」的說法，火辣指數破表。

事實上，短今非常注意自己身材，常常也會在動態中提及自己的身材事情，例如「6月滿班的好處，就是能瘦一點」、「不可以笑我胖！因為你們也會變胖（誤」等等逗趣的言語，日前短今弟弟朋友看了短今影片後詢問弟弟「你姊是不是變胖」，弟弟因知道姊姊注重身材，不喜愛被議論，直接回應友人「我姊叫我封鎖你」，讓短今笑翻直呼「我只能說弟弟做得好」。（編輯：張嘉哲）

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▲短今側拍照曝光，火辣長腿加上傲人上圍，打臉酸民「看起來像懷孕」的說法。（圖/短今IG）

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