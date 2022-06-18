2杯飲料「藏驚喜」！她偷幫遠距男友打掃 一翻垃圾涼了
遠距離戀愛對許多情侶來說相當辛苦，也經常發生戲劇性的劈腿故事。日前，一名女網友剛好在男友的縣市出差，順便給他一個驚喜，沒想到卻從垃圾桶裡的兩杯飲料發現偷吃證據，最後只能忍痛結束六年的戀情，貼文也讓大家看了相當心疼。
網路論壇Dcard，一名女網友PO文表示，和男友遠距離戀愛長達6年，前幾天剛好到男友住處的縣市出差，並約好結束後在家裡會合，沒想到會議提前結束，讓她決定提早去給男友來一個驚喜，怎料「當然每次都會順手幫他打掃一下家裡，一個眼尖，看到垃圾桶有兩杯相同飲料，另外一杯的吸管甚至有明顯的唇印…」。
這讓原PO心涼了半截，後來更發現衣櫥藏了一件不屬於她的女性內褲，果然男友回到家後也坦承偷吃事實，「前幾天公司聚餐跟女同事多喝了兩杯，爛醉才不小心發生的…你相信我，那真的是無心的！」
原PO氣炸，「到底有誰會喝楊枝芋露喝到爛醉，騙三歲小孩嗎？」事後再也聽不進男友的任何一句解釋，默默的搭車回去，「過了一週行屍走肉的生活，下班不再等待另一個人的訊息，也不再期待有另一個人的假期，只是6年有好多習慣無法戒掉。」
網友紛紛感到不捨，「我都不知道喝這楊枝芋露會醉？醉到讓人滾床單？」「真的不推遠距離，一直提心吊膽的」、「加油～是他失去了妳」、「辛苦你了，但為了更好的生活一定要撐過去」、「習慣很難戒，但不要回頭，真的只有0和無數次，要逼自己放下。」（編輯：詹鎰睿）