憂心被黃珊珊拔樁？蔣萬安：我跟里長也互動緊密

《NOWnews今日新聞》日前獨家報導，台北市副市長黃珊珊與國民黨籍北市議員陳永德及多位藍營里長餐敘，拔樁意味濃。國民黨籍北市長參選人蔣萬安今（18）日受訪時表示，一直以來他在地方勤走，也得到很多熱情回應及市政建議，他跟里長也互動緊密，接下來就是按照既有步調，一步一腳印，爭取更多支持。
蔣萬安今日參拜福興宮，有多名大安文山藍營里長出席力挺，媒體詢問，是否有意攻破黃珊珊的拔樁說，蔣萬安說，在台北市每一區都是他努力耕耘的地方；至於是否會找陳永德，蔣萬安說，他常常找陳，他們是同一選區，有很深厚的革命情感，陳也給他很多指導跟建議。
媒體也關注，蔣萬安是否會擔心被黃珊珊拔樁，蔣萬安說，一直以來他在地方勤走，拜會各領域的夥伴，得到大家熱情回應，也有很多市政建議，接下來納入市政規劃政見裡；至於有藍營里長稱，黃珊珊比較親切，跟黃珊珊比較親，蔣萬安說，各種說法聽聽參考，他跟里長互動也很緊密。
有關黃珊珊多次被爆利用行政資源，帶自家議員參選人跑行程，是否認為她應辭副市長參選？蔣萬安說，黃珊珊被質疑行政不中立不是第一次，應該對外說清楚，副市長應該做表率。
北市議員李柏毅也說，黃珊珊一直以來在文山區也有拔樁的動作，但他們在基層勤跑，跟里長互動多，相信最後這些里長一定會支持蔣萬安。