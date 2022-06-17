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內幕／蔣萬安太軟被小雞轟沒用　黃珊珊與藍里長餐敘拔樁

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安被黨內認為作風「太軟」，不少里長向黃珊珊遞橄欖枝。（圖／資料照片）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安被黨內認為作風「太軟」，不少里長向黃珊珊遞橄欖枝。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-17 08:30:00

面對年底選戰，國民黨提名的台北市長參選人蔣萬安坐實民進黨人士所稱的「沒有議題也沒有話題」，儘管已經被提名逾半個月，也不見蔣萬安的選舉動作；反觀對手、台北市副市長黃珊珊則是動作頻頻，據了解，黃珊珊本週一約資深國民黨籍北市議員餐敘，該議員更帶了15位藍營黨籍里長一起赴約，一聊就是3個小時，拔樁意味濃。

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年底台北市長選戰，國民黨率先提名蔣萬安參選，民進黨及民眾黨雖然尚未提名，傳出可望將由台北市副市長黃珊珊、民進黨籍的衛福部長陳時中出戰，形成「三腳督」局面。

不過，蔣萬安的政治作風在被正式提名後，仍然沒有改變，每日行程毫無亮點，面對媒體時事回答也是千篇一律，與可能對手火藥味少，還被各界戲稱為「軟男」。

不少藍營「小雞」也十分著急，私下抱怨稱若母雞無法帶動聲量跟話題，還是「靠自己比較實在」。

反觀黃珊珊拔樁動作頻頻，黃珊珊挾現任資源，掃遍基層，對於里長提出的要求幾乎有求必應，早已不是新聞，蔣萬安卻跟自家里長沒那麼熟，地方屢傳藍營里長向黃珊珊遞橄欖枝，蔣萬安努力回防卻還是有破口。

據了解，本週一（13）日黃珊珊找國民黨籍北市議員陳永德吃飯，地點就位在信義國中對面的陳永德服務處，當天也吃得很簡單，就是附近簡單的在地美食、小吃。

不只如此，陳永德當晚還帶了15個國民黨籍的里長赴約黃珊珊，黃珊珊一路從晚間7時吃到近午夜才離開。

陳永德不滿市黨部在松信區的提名方式，並未參加黨內初選領表，日前出席地方餐會時，就曾邀請民眾黨松信區參選人楊寶楨參加，與民眾黨關係友好，此次又帶黨籍里長與黃珊珊吃飯，更是挑起了蔣萬安陣營的敏感神經。

也有黨內里長抱怨，蔣萬安給人的溫度不夠，常常不知道蔣萬安來拜訪幹嘛，感覺只是聽聽意見，也不會給承諾，就走了。

接下來選戰將逐漸邁入白熱化，蔣萬安若無法展現領導力，以及領頭羊的態勢，奢望藍營自動歸隊，恐怕是不可能的事。

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