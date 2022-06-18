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獨／達美樂前員工出面了！抖99元披薩停賣真相：誤會很大

▲達美樂披薩日前推出外帶9吋小披薩99元，結果活動開跑之後引起廣大迴響，訂單量大爆發。（圖／記者黃韻文攝）
▲達美樂披薩日前推出外帶9吋小披薩99元，結果活動開跑之後引起廣大迴響，訂單量大爆發。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 11:15:41

達美樂披薩日前推出外帶9吋小披薩99元，結果活動開跑之後引起廣大迴響，原本預訂活動從13日開始之後，一路會維持一週，但因為售價實在太便宜，先是傳出有門市無法下訂、電話不接等情況，隨後達美樂在昨日晚間宣布提前2天結束活動，讓不少民眾相當傻眼，紛紛湧入達美樂臉書官網罵爆，認為如果吃不了這麼大筆的訂單，就不要辦活動。對此，《NOWnews》也訪問到一名達美樂前員工，透露其達美樂內部SOP工作程序。

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根據達美樂臉書聲明表示「感謝所有顧客對於達美樂外帶小披薩99元活動的支持，但由於訂單量遠超預期，我們不得不於（6/17）營業結束後提前結束本次活動，達美樂全體同仁在此向所有顧客致上十二萬分的歉意。」若是消費者在6月17日前已預約本週六、日（18日、19日）訂單，達美樂仍將如期交付餐點。

▲原先預計為期一周的達美樂「外帶小披薩99元」活動，今傳出緊急提前2天結束活動。（圖／記者黃韻文攝）
▲原先預計為期一周的達美樂「外帶小披薩99元」活動，昨天傳出緊急提前2天結束活動。（圖／記者黃韻文攝）
貼文一出，網友紛紛不買單灌爆臉書表示「昨天下午要訂就沒有了，最好是結束營業才沒有」、「我才傻眼，打去問說有大批薩沒有小披薩，什麼鬼邏輯啊？」、「不想虧錢就說，打去問說還有沒有，說小披薩沒了，大批薩有，請問是在騙消費者嗎？」、「覺得很扯欸，如果當初要辦活動就不要怕別人吃啊」、「怕別人吃就說....打去問沒有優惠的大批薩可以訂，小披薩說賣光，騙我不知道想賺原價喔？

不過，就在滿滿一片謾罵聲中，也有達美樂前員工出面緩頰，透露「我大學時在達美樂打工過，所有的麵糰都是中央廚房送來的，每個Size的重量大小跟發酵時間都是算過跟控制過的，所以在冰箱裡會明確分開，12吋的、9吋的、6吋的，所以小的賣完了，也沒辦法拿大的來給你用；你一定會問，可以拿大的來切成小的，但其實不行，因為每個麵糰送來都已經是個圓形的，人工不可能切出一個正圓的同時又讓每個大小重量都一樣，再說切出來的廢料就浪費掉了，所以不被允許這麼做」。

▲達美樂今年3月快閃推出「外帶小披薩99元」，嚇壞眾人，這次再度快閃7天回歸。圖為9吋小披薩「經典四喜」口味。（圖／記者黃韻文攝）
▲達美樂今年3月快閃推出「外帶小披薩99元」，這次6月回歸訂單量大爆發，結果達美樂宣布提前結束活動惹出爭議。（圖／記者黃韻文攝）
而《NOWnews》記者也獨家訪問到曾在達美樂工作4年的前員工張先生，他向記者透露，該名網友的說法並沒有錯，達美樂的麵團進貨都是一盤一盤的，大披薩麵團六個一盤、小披薩則是八個麵團一盤，兩種麵團是不能相互做使用，這也是為何有許多民眾打電話去時，會得到「小披薩沒了但有大披薩」的回應，基本上小披薩麵團就是賣完就沒了，很可能當初他們抓得量不夠，進貨太少，跟別的店調貨也調不到，許多間店可能都有這樣的情況，官方只好先行暫停活動。顯然此次活動，大量的訂單湧入影響原料的不足，以及後續週末訂單龐大，達美樂不得已便提早結束活動，但因活動推出當時未寫上「售完為止」或者「限量販售」的字眼，加上民眾不了解達美樂內部作業，誤會大披薩、小披薩的操作程序，才會引發此次風波。（編輯：張嘉哲）

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