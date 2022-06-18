原子演唱會／後台直擊土星小鮮肉 曹家齊自帶幸運物上場
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，其中土星彩排完後，趕緊下台接受《NOWnews今日新聞》獨家直擊後台，包括林煥鈞、唐立杰、劉新民、陳水豐和曹家齊，曹家齊透露今天直接把幸運物戴在頭上。
土星的團員們彩排完畢後相當興奮，自認表演已準備充足，曹家齊表示自己的紅色頭髮就是幸運物，引來其他團員大笑，劉新民、唐立杰透露昨晚都興奮到只睡2、3個小時，還好一大早就有美式咖啡可以補充，提神之外還能消水腫。
曹家齊表示表演結束後最想吃火鍋跟燒烤，不過目前還沒訂位：「我已經飲食控制很久了，2個月減了4公斤。」坦言製作單位沒有特別要他們維持身材：「其他人都吃不胖，所以我只好自己減。」還爆料林煥鈞吃了2個披薩，吃完身材也沒走鐘，林煥鈞則謙虛地說：「沒辦法我怎麼吃臉都太凹，我才要羨慕他們。」
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
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