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原子演唱會／後台直擊土星小鮮肉　曹家齊自帶幸運物上場

▲《NOWnews今日新聞》後台直擊土星小鮮肉，唐立杰（左起）、曹家齊、劉新民、林煥鈞和陳水豐。（圖／記者陳明安攝）
▲《NOWnews今日新聞》後台直擊土星小鮮肉，唐立杰（左起）、曹家齊、劉新民、林煥鈞和陳水豐。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-06-18 13:00:00

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，其中土星彩排完後，趕緊下台接受《NOWnews今日新聞》獨家直擊後台，包括林煥鈞、唐立杰、劉新民、陳水豐和曹家齊，曹家齊透露今天直接把幸運物戴在頭上。

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▲「土星」挑戰《精舞門》逼近滿分。（圖／原子少年）
▲土星先前與田一德挑戰歌曲《精舞門》。（圖／原子少年）
土星的團員們彩排完畢後相當興奮，自認表演已準備充足，曹家齊表示自己的紅色頭髮就是幸運物，引來其他團員大笑，劉新民、唐立杰透露昨晚都興奮到只睡2、3個小時，還好一大早就有美式咖啡可以補充，提神之外還能消水腫。

▲曹家齊透露今天直接把幸運物戴在頭上。（圖／記者陳明安攝）
▲曹家齊（左二）透露今天直接把幸運物戴在頭上。（圖／記者陳明安攝）
曹家齊表示表演結束後最想吃火鍋跟燒烤，不過目前還沒訂位：「我已經飲食控制很久了，2個月減了4公斤。」坦言製作單位沒有特別要他們維持身材：「其他人都吃不胖，所以我只好自己減。」還爆料林煥鈞吃了2個披薩，吃完身材也沒走鐘，林煥鈞則謙虛地說：「沒辦法我怎麼吃臉都太凹，我才要羨慕他們。」

《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址https://shop.jollybuy.com/43r5n
《NOWnews今日新聞》民調網址：https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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