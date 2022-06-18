原子演唱會／後台直擊「亞特蘭提斯」 他自認在夢中創作
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，《NOWnews今日新聞》也趕在全員上台彩排前，獨家後台直擊到最近相當火紅的創作團「亞特蘭提斯」，其中呂植宇被開玩笑爆料是最雷團員，而他也親自出面解釋了！
「亞特蘭提斯」6位團員包括高有翔、呂植宇、MAX（徐彭臒）、吳昱廷、林佳辰和李哲言，每一位都才華洋溢、善於創作，高有翔、吳昱廷笑虧呂植宇是最雷團員，表示他需要非常多睡眠時間，時常睡過頭：「他常說要睡一下，然後就叫不醒。」更說呂植宇本身就不愛講話，所以很難猜測到他內心的想法。
呂植宇隨後也現身，支支吾吾承認自己確實比較懶散，還笑說都在夢中創作，開玩笑地將自己的行為合理化：「我都在睡覺中找靈感，一起床就有一首歌或是一個畫面，這是我的創作來源。」還透露演唱會前一晚，已經睡了2輪：「從下午4點睡到晚上8點，再從1點睡到5點。」吳昱廷則笑說最尷尬的就是，呂植宇睡覺時間總是跟其他人不一樣：「所以我們在創作的時候，他都會在旁邊睡覺。」3人也在現場互虧彼此，看得出團員之間的好感情。
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