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原子演唱會／土星打頭陣燃炸舞台　陳水豐掀衣露六塊腹肌

▲原子演唱會開唱，土星打頭陣燃炸舞台。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子演唱會開唱，土星打頭陣燃炸舞台。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-06-18 18:38:49

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，土星打頭陣開場演唱《迷霧》，演出團員包括林煥鈞、唐立杰、劉新民、陳水豐和曹家齊，魅力四射的表演一開始就讓粉絲們陷入瘋狂。

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▲土星演唱《迷霧》。（圖／記者葉政勳攝）
▲土星演唱《迷霧》。（圖／記者葉政勳攝）
演唱會第一組表演就讓在外守候整天的粉絲驚豔，土星團員們黑白的穿搭，凸顯霸氣又帥氣的性格，陳水豐還意外掀起衣服，大秀苦練已久的腹肌，人氣王林煥鈞則露出超殺眼神，迷翻全場，他在台上除了感謝前輩之外，也不忘向特地前來的爸媽致意。土星團員們表演完後還加碼送禮物，陳水豐還直接把海報當球棒，將禮物以揮棒的形式送出去，讓台下粉絲嗨到不行。

▲陳水豐苦練腹肌已久。（圖／陳水豐IG）
▲陳水豐苦練腹肌已久。（圖／陳水豐IG）
▲土星林煥鈞送禮物給台下粉絲。（圖／記者葉政勳攝）
▲土星林煥鈞送禮物給台下粉絲。（圖／記者葉政勳攝）
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址https://shop.jollybuy.com/43r5n
NOWnews民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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