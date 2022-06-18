原子演唱會／海王星「反差的我」再現 陳任佑突感動哽咽
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，今（18）日迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，晚上6點在西門町 WESTAR登場，繼水星俏皮可愛的表演後，迎來海王星演唱《反差的我》，演出團員包括周子翔 、范范、「駱駝」陳任佑、邱勝揚和劉浩文。
台下粉絲相當給力，全場跟著海王星團員們一起演唱，還不忘搭配招牌手勢，台上也傳出團員們的加油聲，其中范范一出場獻聲，就讓粉絲瘋狂大叫，周子翔還突然自帶幽默感，自稱是「性感教科書」，同時感謝節目讓他圓夢，而陳任佑一度哽咽到說不出話，坦言舞蹈能力原本與其他團員相差甚遠，很感謝大家一路以來支持，范范則說今天是大家開啟夢想的第一步，一旁的邱勝揚也默默拭淚。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
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