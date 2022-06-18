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6千萬超夯「靈異MV」瘋傳！導演爆想剪掉：對大家不吉利

▲四葉草《好想你》MV擁有6千多萬觀看次數，其中的西門大樓靈異畫面，仍掀起網友們討論。（圖／REDPEOPLE YouTube）
▲四葉草《好想你》MV擁有6千多萬觀看次數，其中的西門大樓靈異畫面，仍掀起網友們討論。（圖／REDPEOPLE YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 12:02:26

現今音樂歌曲往往都會附上一段MV，透過影像故事表達背後的意義，還能成功吸引到觀眾目光，增加知名度，卻也常常發生科學無法解釋的現象。其中，由黃明志執導的四葉草（朱主愛）歌曲《好想你》MV，至今已經吸引超過6千萬觀看次數，但裡面最著名的「墜樓畫面」，近日又再度掀起大家討論。

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臉書社團「靈異公社」，18日一名網友PO文分享，「現在才到YouTube查《好想你》這首歌的MV，停在這個畫面看，那棟白色大樓會有人跳下來。」

貼文再度吸引大家討論「看到了！真的假的啊！」「剛去看，真的有東西掉落，一眨眼時間」「據說有靈異的MV，歌曲都大賣！」但也有人狠酸嘲諷，「假的啦」、「撥接太慢了吧，你們那邊還來得及，快買長榮跟陽明」、「多久了…真的？本人都出來說這橋段是故意的了還在真的？」

▲四葉草《好想你》MV擁有6千多萬觀看次數，其中的西門大樓靈異畫面，仍掀起網友們討論。（圖／REDPEOPLE YouTube）
▲此片段至今仍沒有任何解答，黃明志本人也坦承有想剪掉過，但最終還是選擇保留。（圖／REDPEOPLE YouTube）
事實上，2015年這首歌MV一推出時，就曾因為這個靈異畫面掀起廣大討論，同樣也有一派人質疑是在炒作，黃明志當時就解釋，早在初剪時就有看到，也有親自回到現場查看，他坦承有想剪掉，認為對公司和四葉草都不吉利，但最終還是選擇保留了；此外，該轄區的漢中派出所所長，當時也到現場查看，並表示該半年內並無任何墜樓意外事件，推測是剪輯而成。

盤點台灣歷年來的靈異MV，包括無印良品的《掌心》背後自動關上的窗戶、五月天的《有些事現在不做一輩子都不會做了》的紅衣女、蕭亞軒《敢傷》隧道內的人影、羅志祥《我不會唱歌》出現嘿嘿嘿的聲音等等，直到2018年草屯囝仔的《愛我你會死》MV中2樓出現的清楚臉孔，則成為近年來最後一部靈異MV。有趣的是，上述提到的畫面，至今仍未有官方的正式回應，而且歌曲都意外的夯。（編輯：詹鎰睿）

▲草屯囝仔《愛我你會死》，裡面也出現清晰且凝視鏡頭的臉孔，據拍攝團隊描述，該場景位於二樓，窗戶外頭則是防火牆，也無法解釋該現象。（圖／草屯囝仔Official YouTube）
▲草屯囝仔《愛我你會死》出現清晰、凝視鏡頭的臉孔，據拍攝團隊描述，該場景位於二樓，窗戶外頭則是防火牆，但仍無法解釋該現象。（圖／草屯囝仔Official YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗傳說僅供參考，切勿過度迷信。

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