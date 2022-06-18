台積電慘跌！他憂「科技股完了」 內行點致命傷：誰還買
受到美聯會（Fed）宣布升息三碼一連串影響，台積電17日開盤下跌9元，最低來到499元，尾盤則下跌7元，以501元作收，不少股市好手看到美股升息後的重挫，開始對科技股抱有顧慮，就有一名網友想問升息後科技股是否還能續抱，貼文一曝光，網友們紛紛直言：「工作都沒了你還買科技產品嗎」、「晶片業科技業獲利下降是肯定的」。
該名網友昨（17）日在PTT貼文，他以「升息對科技產業的影響是什麼」為題，表示升息會攸關貸款利率增加的問題，排擠到基本生活開支的預算，因此大家會想把股市裡的錢收回來備好現金，想知道「日常生活支出增加（通膨）導致的升息會影響到科技產品的需求嗎？晶片公司還有科技產業會影響很大嗎？」對自己手上持有的台積電、超微和輝達等股票不知道該認賠殺出還是續抱。
貼文一出，網友紛紛留言，「財務上有任何借貸行為都會被升息影響，終端需求降低，工廠找不到市場，科技品又是非必要支出，你說科技產業跟食品、能源哪個需求比較重要」、「你開車，二十年老車也可以開，沒油直接變廢鐵，科技產品不是周周換，飯一定得吃」、「經濟衰退，再來就失業潮，工作都沒了你還買科技產品嗎」、「美國科技巨頭都人事凍結了」、「庫存賣不掉＋消費者沒錢買奢侈品～晶片需求不會減嗎」、「降低營運成本是針對獲利會下降，所以晶片業科技業獲利下降是肯定的」。
事實上，南韓三星集團在16日就傳出考量到庫存暴增及全球通膨衝擊消費力，將在7月底暫停對外採購的消息，此舉恐怕會影響許多企業，也讓市場對於科技產品是否已「供過於求」產生諸多疑慮。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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