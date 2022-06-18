三上悠亞新片首戰「暗黑大谷翔平」 AV達人：驕傲的一刻
隨著日本AV成人產業發達，不僅捧紅超多知名大咖女優，也意外讓背後辛苦努力的男優們，逐漸受到女粉絲們矚目。對此，AV達人一劍浣春秋就指出，譽有「暗黑大谷翔平」美名的男優藍井優太，首次要和三上悠亞合作，可說是最值得驕傲的一刻。
一劍浣春秋15日在《playno1》指出，三上悠亞的最新同居作品，竟然找來首次合作的帥哥男優藍井優太，「是暗黑界的歐塔尼桑啊！」有趣的是，一劍浣春秋更介紹，從2011年踏入AV界的藍井優太，因擁有男孩的臉蛋和弟弟的氣質，近年來成為女性影迷最受歡迎的男優，但在這部片之前，他都沒有機會和三上悠亞合作，不禁高喊「這是藍井優太AV生涯最值得驕傲的一刻！」
據了解，知名AV男優清水健就曾公開表示，其實AV男友是有等級區分的，像是個階級社會，最底下的男優連女優的身體都碰不到，必須一步一腳印慢慢練等爬等級，做久了才有機會和三上悠亞、相澤南、橋本有菜等一線女優合作，也才有機會被女優欽點或片商青睞。
值得一提的是，一劍浣春秋過去曾爆料，雖然女優都有不想合作的對象，但其實男優也會挑，經過他調查的結果發現，男優們最不想合作的對象竟然是「明日花綺羅！」他解釋，人氣水漲船高的她，規矩越變越多，常讓拍片進度大Delay，才會讓男優感到不滿，所幸明日花綺羅早已退出AV界，也讓許多片商、男優輕鬆不少。（編輯：詹鎰睿）