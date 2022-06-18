全聯集點送一堆廚具？內行抖出「隱藏原因」 婆媽秒懂了
知名超市「全聯福利中心」店內有琳瑯滿目的商品，且不時會推動優惠和贈禮活動，是許多民眾的購物聖地，不過你是否曾注意過，全聯推出的消費集點活動中，贈禮時常都是「廚具」嗎？對此也有內行詳細分析這樣的行銷策略，不少網友看完都有恍然大悟的感覺。
一名網友在影音平台Tik Tok發布影片表示，全聯常推出消費集點活動，但明明商場內有非常多東西可以當贈禮，為何卻常看見送的是「廚具、鍋具」呢？原PO指出，一般人會認為原因是「全聯的主力消費族群為婆婆媽媽」，但事實上這只是較表層的思考，背後還有更重要的原因。
原PO指出，全聯主要是販售「生鮮雜貨」，而這些商品買回去都需要加工烹飪才能食用，也因此，全聯除了與其他品牌的賣場較勁外，還有「美食外送平台」這個隱形競爭對手，因為若大多數人們都習慣叫外送，那生鮮食材的需求量就會降低，所以提供家庭能料理食材的廚具，養成烹飪習慣後，自然會更頻繁到商場內購物。
影片觀點一出，網友紛紛回應「真假！原來是這樣」、「之前就有想過為什麼，原來有這種手法」、「確實！我老婆就是這樣」、「這是一個很高招的消費者行為」、「所以外送平台也出生鮮食材配送的服務啊」、「對集點的興趣缺缺，但時間不像市場有限制，隨時都買得到食材比較吸引人」、「我身邊滿多朋友都是因為這樣而開始下廚」。（編輯：張志浩）