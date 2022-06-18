COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「千萬超跑」來買菜！阿伯超狂背景曝　當地人：不只這台

▲有網友拍到一位提蔥的阿伯，竟然開著上千萬的法拉利超跑買菜。（圖／爆廢公社）
▲有網友拍到一位提蔥的阿伯，竟然開著上千萬的法拉利超跑買菜。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 15:58:18

擁有名車、超跑的人，往往深藏不露，走在路上根本看不出來。不過，一名網友就拍下路邊阿公要拿蔥放在後車廂的照片，仔細一看，竟然是要價上千萬的法拉利超跑，貼文瞬間引發大家熱烈討論，紛紛爭搶「幹嘛偷拍我阿公啦」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「爆廢公社」，一名網友PO出一張照片「給阿公一把蔥，透早出門買菜的阿公，真是男人。」可以看到一名身穿白襯衫，手拿一大把青蔥的老翁，正站在汽車前面整理物品擺放，不過仔細一看，這台車子可不簡單，竟然是上千萬起跳法拉利458，在街道上特別耀眼，與老翁形成強烈對比。

▲有網友拍到一名提蔥的阿伯，竟然開著上千萬的法拉利超跑買菜。（圖／爆廢公社）
▲由於阿伯和千萬超跑形成強烈對比，讓不少網友相當吃驚，紛紛認親「誰拍我家阿公啦」。（圖／爆廢公社）
照片曝光後，網友紛紛直呼「爸～抱歉，口誤！伯父真是好男人」、「這是誰家的阿公，可以介紹給我，我對老人家最親切了」、「買完菜等等還要去做資源回收」、「真的是買菜車，菜籃在前面」、「油錢比菜價還貴」、「阿公買菜車真是霸氣啊」、「買菜車樸實無華」。

但也有人一眼就認出，這位老翁是宜蘭礁溪人，「沒記錯…車是他的沒錯喔…礁溪人」、「老人家囉！不過常常在宜蘭市區吃早餐」「其實宜蘭人應該都知道他是誰，這只是他的買菜車」「這阿公每次買菜都開超跑，還不只這台」。

據了解，這台法拉利458 Italia於台灣2010年6月11日上市，當時標準配備版報價1338萬元，而後面推出的Ferrari 458 Spider於台灣2012年3月上市，當時為1498萬元起跳，是一款兼具外型、動感美學的經典名車。（編輯：詹鎰睿）

《蠟筆小新》32年房貸快繳清了！網狂刷祝賀：還剩2個月

客取餐掏「大疊千鈔」慢慢數！外送員曝真相：漏了就出事

200萬新車寫滿經文！車主竟被「趕出社團」　離譜過程曝

賣肉粽「月賺300萬」？44年老店二代怒揭內幕：做心酸的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀