「千萬超跑」來買菜！阿伯超狂背景曝 當地人：不只這台
擁有名車、超跑的人，往往深藏不露，走在路上根本看不出來。不過，一名網友就拍下路邊阿公要拿蔥放在後車廂的照片，仔細一看，竟然是要價上千萬的法拉利超跑，貼文瞬間引發大家熱烈討論，紛紛爭搶「幹嘛偷拍我阿公啦」。
臉書社團「爆廢公社」，一名網友PO出一張照片「給阿公一把蔥，透早出門買菜的阿公，真是男人。」可以看到一名身穿白襯衫，手拿一大把青蔥的老翁，正站在汽車前面整理物品擺放，不過仔細一看，這台車子可不簡單，竟然是上千萬起跳法拉利458，在街道上特別耀眼，與老翁形成強烈對比。
照片曝光後，網友紛紛直呼「爸～抱歉，口誤！伯父真是好男人」、「這是誰家的阿公，可以介紹給我，我對老人家最親切了」、「買完菜等等還要去做資源回收」、「真的是買菜車，菜籃在前面」、「油錢比菜價還貴」、「阿公買菜車真是霸氣啊」、「買菜車樸實無華」。
但也有人一眼就認出，這位老翁是宜蘭礁溪人，「沒記錯…車是他的沒錯喔…礁溪人」、「老人家囉！不過常常在宜蘭市區吃早餐」、「其實宜蘭人應該都知道他是誰，這只是他的買菜車」、「這阿公每次買菜都開超跑，還不只這台」。
據了解，這台法拉利458 Italia於台灣2010年6月11日上市，當時標準配備版報價1338萬元，而後面推出的Ferrari 458 Spider於台灣2012年3月上市，當時為1498萬元起跳，是一款兼具外型、動感美學的經典名車。（編輯：詹鎰睿）