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燒烤店麻糬一放網子全黑？「新烤法」拯救老饕：店員教的

▲常常我們去吃燒烤店時，除了大口吃肉以及多樣食材之外，許多人也最期待「燒烤麻糬」，但許多人老是抓不到烤麻糬的技巧。（圖/潘小明頻道）
▲常常我們去吃燒烤店時，除了大口吃肉以及多樣食材之外，許多人也最期待「燒烤麻糬」，但許多人老是抓不到烤麻糬的技巧。（圖/潘小明頻道）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 16:22:54

常常我們去吃燒烤店時，除了大口吃肉以及多樣食材之外，許多人也最期待「燒烤麻糬」的部分，不過現今許多店家有些是店員幫忙烤，有些則是人力不足，還是要顧客自己來，但顧客畢竟不專業，時常都是烤下去兩面黑到不行，賣相真的太差。近日，就有網友分享去吃燒肉時，看見店員使出新型的「麻糬烤法」，引起不少網友熱烈討論。

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一名網友在Tik Tok分享，日前到某間燒烤店用餐時，待最後要享用麻糬，店員趕來協助烤一波，而一片片的年糕原本按照正常的步驟，再放上去之後就不斷翻面，烤到膨脹兩面金黃為止，但該店員與其他人作法不同，首先將4片麻糬放上烤網之後，先將年糕稍稍烤軟。

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▲網友分享燒烤店員烤麻糬「終極奧義」，將四片麻糬烤軟後合而為一（左），接著壓平烤至兩面金黃（中），最後將麻糬中間劃開塞入冰淇淋（右）。（圖/Tik Tok@candice_l_wen）
接著直接將四片年糕合而為一，接著開始用夾子將其壓平，變成一個圓形，一大片麻糬就這樣誕生，不斷反覆的烘烤兩面，翻至膨脹且擁有金黃外皮，接著將膨脹的年糕用夾子劃開，塞入冰淇淋，讓原PO大讚「這是烤麻糬的究極奧義！好吃！」

貼文一出，網友紛紛回應「原來可以合在一起XD這樣好烤多了，一片一片超難烤」、「長知識了！原來可以合在一起」、「終於發現有人跟我一樣烤麻糬的手法了......」、「我都一片一片烤，看到這影片才知道可以合在一起」、「太棒啦！不用再吃黑黑的年糕了QQ感謝教學」、「原來還可以這樣，真的長知識」、「原來要多片一起烤啊！每次一片一片都黑到不行欸」。（編輯：張嘉哲）

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