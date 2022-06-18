日字「多1筆劃」加在哪？9種結果曝光　測外在與戀愛性格

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Ｂ、由
Ｃ、申
Ｄ、田
Ｅ、舊
Ｆ、白
Ｇ、目
Ｈ、電
Ｉ、旦
【選好看答案】
答案Ａ、甲
外在性格：你是一個做人和善，喜歡幫助別人的人，比起一個人出頭，你更喜歡一群人來完成一件工作，因為你知道每個人都分別是團隊的一根柱子，你喜歡大家一起參與的感覺。你很在意別人看法的人，喜歡被別人需要，當然也需要別人幫忙。
戀愛性格：表面看起來柔弱，不愛發脾氣，但如果對方踩到你的底線，你也是會從溫馴的小貓變老虎，來捍衛自己的尊嚴。你的問題在於你總是多愁善感，在愛情中你希望能遇到一個真心懂自己的人。
答案Ｂ、由
外在性格：你是一個很有領導能力，能夠獨當一面的人，儘管你不愛出鋒頭，但他人的目光卻常常落在你身上。你將任何事都做得很完善，不拖泥帶水，迅速確實地將任務完成。你不喜歡麻煩別人，也不喜歡被下指導棋，自己份內的事情能確實完成。
戀愛性格：善良正直的你，找對象也是希望找到有著相同性質的人。最討厭被隱瞞、欺騙。你們不會查勤或看對方手機。交往時是絕對信任，但是對方也必須這樣對你。一旦你發現對方有所欺騙，肯定是二話不說提出分手，不再與對方聯絡。
答案Ｃ、申
外在性格：你是一個個性豪爽、一根腸子通到底、對朋友敞開心胸的人，不會去算計別人，也不喜歡被人算計，重朋友的你，比起家人，你更希望得到朋友的親睞，相對的你很抗拒家裡給你的壓力、束縛，你喜歡做自己，不喜歡被別人指手畫腳，教你怎麼過日子。
戀愛性格：敢愛敢恨，一旦喜歡上了，你就會主動去追求，你覺得人生幸福是自己的，只有靠自己的方式去追求，這份愛的果實才是甜美的。你勇敢面對愛情，並且奮不顧身去追求。
答案Ｄ、田
外在性格：你是一個不懂拒絕別人的人，在別人提出的要求總是無怨無悔的奉獻犧牲。你責任心強，太重視承諾，導致你常跳不出框架，也不忍心當面拒絕別人，如果真的無法招架，駝鳥心態的你會選擇直接消失不見。
戀愛性格：你常常覺得自己愛得很卑微，不懂得如何去平衡自己的脾氣，你們常會讓小小的撒嬌脾氣變得一發不可收拾，讓對方覺得招架不住。這樣的情況會讓你自己覺得對對方好，但是對方卻不領情，你卻覺得是自己沒有得到等值的回報。
答案Ｅ、舊
外在性格：你是一個八面玲瓏的人，喜歡與人為伍、喜歡與人作伴，在相處上，你很容易察覺出對方的需求，也知道對方是否語帶保留，或有所敷衍欺騙。你很堅持對的事，你會利用你的經驗和數據來說服別人相信你。你有一種吸引別人來跟你交朋友的特質。
戀愛性格：雖然你表面上看起來好像沒有煩惱，但是內心裡的苦絕不比別人少。不是你不抱怨，而是你覺得抱怨沒有用。與其花時間抱怨還不如想想如何能把自己的人生活得漂亮、活得精彩。
答案Ｆ、白
外在性格：你是一個交友廣闊的人，組織力強，能將朋友們的長處做分類，變成自己在生活上、職場上的後盾。眼色銳利的你總能利用有限的訊息分辨出是非黑白，誰是你的朋友，誰又是扯後腿的敵人。
戀愛性格：活潑開朗，感染力也很強，在你身邊的朋友都會因你開心果的個性而跟著感受到開心。你的個性很單純，很願意相信別人，可以對對方挖心掏肺，將自己完全展露無遺，也會直言不諱的表達自己的愛意。但這份坦然反而是造成對方不好好珍惜你的原因。
答案Ｇ、目
外在性格：你是一個幸運的人，雖說不上心想事成，但你懂得設立目標，你相信願意付出努力最終都能走到目的地。你覺得人生不太需要煩惱，抱持著感恩、惜福、樂觀的心態就能成就人生。你不愛跟人爭辯，做事有自己的原則，只是比較有同理心，能夠換位思考別人的難處。
戀愛性格：你比較相信直覺，選擇對象年紀不是問題，你更在意的是兩人靈魂的契合度，就算周遭的人都覺得你的對象不適合你，也不是你所在意的問題。你覺得真正能跟你靈魂契合的人就是對的人。
答案Ｈ、電
外在性格：你的思想靈活，重視做人處事的大智慧，不會因為現實的困難而阻礙自己自己追求夢想，懂得迂迴、懂得圓融、懂得以退為進。你的興趣廣泛，學習能力很強，做任何事都能很快上手，能將興趣演練成自己的拿手絕活。
戀愛性格：要到結婚後才會懂得收心，才懂得家庭的價值，才體認到要為家庭付出。在有了家庭之後才知道，原來愛情不只是談情說愛，更有一份承諾、責任跟義務，這個感受在婚後或是有孩子之後你才會比較深刻感受到。
答案Ｉ、旦
外在性格：你是一個有計劃的人，一年之計在於春，一日之計在於晨，你在做決定前會準備完善，按照自己所安排規劃的行程走，最後得到的成果跟自己計劃的結果一定八九不離十。你不會說大話、誇海口，懂得什麼該做什麼不該做，執行力也很足，聞雞起舞、按表操課、從容不迫。
戀愛性格：有著細心體貼的個性，單身在家時會把父母照顧得很好，成家後重心也會轉移到自己家庭，在職場上也能成氣候，一旦回到家，就會收起爪子，兩面兼顧，相夫教子，你就是標準的賢內助。（編輯：賴禹妡）
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