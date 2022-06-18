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暗黑李毓芬「海邊3塊布遮點」！15秒片瘋傳　2小時看不完

▲辣模陳香菱因為有著神似李毓芬的臉龐，加上不科學的魔鬼身材，因此被稱為「暗黑版李毓芬」。（圖/陳香菱IG）
▲辣模陳香菱因為有著神似李毓芬的臉龐，加上不科學的魔鬼身材，因此被稱為「暗黑版李毓芬」。（圖/陳香菱IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 17:02:152022-06-18 17:05:47

辣模陳香菱因為有著神似李毓芬的臉龐，加上不科學的魔鬼身材，因此被稱為「暗黑版李毓芬」，知名度相當高。時常在社群分享辣照的她，近日前往澎湖遊玩，不僅曬出兩套超辣絕頂的比基尼照，而在Tik Tok上分享穿著比基尼熱舞的影片，讓不少粉絲大飽眼福，直呼「15秒影片看兩小時.....」引起熱議。

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陳香菱近日前往澎湖遊玩，可以從限時動態看出去了不少地方，像是知名景點澎湖跨海大橋以及海邊等等，也品嚐在地知名餐廳料理，而海邊的行程自然不能少，陳香菱先是前後曬出兩套比基尼辣照，其中第一套為類似麻繩綁帶類型的黃褐色比基尼，傲人上圍一覽無遺；另一套則是色彩較為繽紛，相當有夏天氛圍，不科學的身材依舊亮眼。

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▲陳香菱近日到澎湖遊玩，辣曬兩組比基尼性感照，讓不少粉絲大讚「真的太美」。（圖/陳香菱IG）
除此之外，陳香菱還在個人Tik Tok加碼一段在海邊熱舞的15秒影片，穿著的是黃褐色比基尼造型，搭配Jessi的《Zoom》歌曲隨之舞動，簡約的布料等同只用三塊布遮住重要部位，好身材展露到極致，不過她也自嘲「比基尼下半身太大件」，於是影片中可以明顯看到下半身的褲緣並沒有貼緊皮膚，讓她開始跳之前也有些許害羞。

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▲陳香菱穿比基尼熱舞放送福利，不過下身有些寬鬆也讓她害羞表示「比基尼下面太大件了」。（圖/陳香菱Tik Tok）
影片及貼文曝光之後，吸引一大票網友分享留言「......真的好看」、「15秒影片又看兩小時了＝＝」、「根本是理想型」、「太可以了吧這套比基尼」、「想問比基尼是哪邊買的.....好好看」、「去澎湖都沒看到這種的.....」、「可惡我也在澎湖沒巧遇」、「剛從澎湖回來竟然沒遇到啊！」（編輯：張嘉哲）


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