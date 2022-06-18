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一台4萬5騎到嚇嚇叫！台灣隱藏神車是它　1行業買到賺爛

▲台灣素有「機車王國」的稱號，每每到了下班的尖峰時刻總是會有許多機車塞滿道路。（示意圖／shutterstock）
▲台灣素有「機車王國」的稱號，每每到了下班的尖峰時刻總是會有許多機車塞滿道路。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 17:51:00

台灣素有「機車王國」的稱號，每每到了下班的尖峰時刻總是會有許多機車塞滿道路，但現行的機車百百種，每當高中生畢業或者北漂剛到目的地時，總是會考慮入手機車，卻不知道應該要挑哪一台下手。近日，專賣二手車的老闆戴蒙，就分享自己心中的一台神車，直呼速度快且價格公道，並且直言「外送員買到根本賺到」，引起熱議。

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戴蒙老闆好機車日前在Tik Tok貼文分享Gogoro S2系列原價大約是9萬，但我們在賣二手價差不多都是4萬5千塊，Gogoro 2系列來講，我最推的就是S2，優點就是速度非常快，而且外型非常好看，不管是自己騎還是要跑山或者外送，我都是非常推薦的，但最大缺點就是它的鏈條維修保養費用比較高，但現在也有許多人人改成皮帶，那消耗品就會比較便宜一點」。

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▲二手車行老闆戴蒙大推Gogoro S2系列車種，透露如果買來當外送員，一個月能省下許多油錢。（圖/戴蒙老闆好機車Tik Tok）
戴蒙提到「但你要買Gogoro也要有一個觀念，就是『Gogoro不能撞』，維修費一定會比油車多很多，但是我覺得這就是NOKIA跟iPhone的比較啦，兩個放在一起比是不對的，要比的話要用電動車比電動車，如果說你是我朋友，要買來跑外送的話我真的非常推薦，主要是速度快，有月租吃到飽系列，看你怎麼騎，一個月可以省油錢大約3000到5000元不等，如果想跑外送的話，這台Gogoro來做外送真的是不錯的選擇」。

貼文一出，網友紛紛回應「難怪路上這麼多外送員騎這台！長知識」、「二手竟然才四萬五嗎？感覺可以考慮欸」、「Gogoro騎起來真的有黃牌的加速感，速度真的一等一」、「做外送騎Gogoro確實很省沒錯」、「Gogoro的加速真的快，缺點真的就是不能撞….維修真的」、「畢竟是新時代產品，維修費是一定貴的，但真的很好騎就是了」。

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▲網友一致公認Gogoro的加速能力以及速度非常厲害。（圖/NOWnews資料照）
而對於騎乘Gogoro非常適合外送員，而且相當省油錢一說，其實官方也有所規定，目前只要在不構成「連續2個月每月總里程超過1,600公里 」用於商業行為，包括：快遞、物流、租賃 (長租 / 短租)、客運載客、民宿、餐飲外送等服務 」2個條件之下，都能繼用騎到飽資費方案。也就是說，不會強制車主轉為商用資費，有條件開放騎到飽資費可從事外送、快遞等商業行為，但若連續2個月超過1,600公里，就違反合約規範仍將開罰，民眾還是要多加注意。（編輯：張嘉哲）

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