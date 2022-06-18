一台4萬5騎到嚇嚇叫！台灣隱藏神車是它　1行業買到賺爛

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戴蒙提到「但你要買Gogoro也要有一個觀念，就是『Gogoro不能撞』，維修費一定會比油車多很多，但是我覺得這就是NOKIA跟iPhone的比較啦，兩個放在一起比是不對的，要比的話要用電動車比電動車，如果說你是我朋友，要買來跑外送的話我真的非常推薦，主要是速度快，有月租吃到飽系列，看你怎麼騎，一個月可以省油錢大約3000到5000元不等，如果想跑外送的話，這台Gogoro來做外送真的是不錯的選擇」。
貼文一出，網友紛紛回應「難怪路上這麼多外送員騎這台！長知識」、「二手竟然才四萬五嗎？感覺可以考慮欸」、「Gogoro騎起來真的有黃牌的加速感，速度真的一等一」、「做外送騎Gogoro確實很省沒錯」、「Gogoro的加速真的快，缺點真的就是不能撞….維修真的」、「畢竟是新時代產品，維修費是一定貴的，但真的很好騎就是了」。
而對於騎乘Gogoro非常適合外送員，而且相當省油錢一說，其實官方也有所規定，目前只要在不構成「連續2個月每月總里程超過1,600公里 」與「用於商業行為，包括：快遞、物流、租賃 (長租 / 短租)、客運載客、民宿、餐飲外送等服務 」2個條件之下，都能繼用騎到飽資費方案。也就是說，不會強制車主轉為商用資費，有條件開放騎到飽資費可從事外送、快遞等商業行為，但若連續2個月超過1,600公里，就違反合約規範仍將開罰，民眾還是要多加注意。（編輯：張嘉哲）