威力彩上看5.9億！「4星座4生肖」財運強勁：大獎機率高

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天王星與金星6月20日會位於金牛座，表示他們偏財機率旺盛，若想要購買威力彩，可以在下午3點去彩券行購買，也可以配帶金色物品前往，能夠提升中獎機率。
第三名：牡羊座
木星將落於牡羊座，代表吉祥之兆，牡羊座可憑自身感覺猜測號碼，建議從身邊的人事物臆測數字，以此作為選號碼的依據，說不定他們會成為下個億萬富翁。
第二名：雙子座
太陽與水星在6月20日落於雙子座，顯示他們近日會非常好運，當天還能得到財神眷顧，建議可以透過冥想的方式，與宇宙能量連結，過程中能得到一些號碼靈感，而且雙子座出生於5至6月，目前又正值6月，可透過冥想號碼加6或減6，能驅動偏財數字增加中獎機率。
第一名：雙魚座
海王星與婚神星都落在雙魚座的財位絕佳角度，表示他們近日財運驚人，若前往廟宇或教堂參拜，還能得到神明加持，另外，也可以準備一罐水，在早上9點至下午2點陽光最強時，一邊冥想太陽再喝下肚，能將水化為財水，再至投注站透過電腦選號，說不定能成為頭獎得主。
求財與購買威力彩最佳時間點
早上7：00–中午11：00
下午3：00–晚上7：00
6／20利於東北方，民眾若想購買威力彩，可往住家或公司東北方的彩券行進行下注，而生肖龍、蛇、虎、猴是當天財運最旺的生肖，不妨也碰碰運氣。
小孟老師補充，以上星座與生肖皆為參考指標，自身的福報積累還是最重要，民眾平時應多做善事、多說好話，再配合吉日購買彩券，當能大大提升中獎機運。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。