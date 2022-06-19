COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

凶宅「自己進去看」！租客燒炭2年不關燈　掛售1個月成交

▲新竹湖口一間事故房子在房屋網上販售，開價268萬元，掛售一個月之後成交賣出。（圖/591房屋交易網）
▲新竹湖口一間事故房子在房屋網上販售，開價268萬元，掛售一個月之後成交賣出。（圖/591房屋交易網）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 09:28:17

房屋發生事故之後變成凶宅，往往不僅價格會大跌，也經常發生一些討論話題。近日，新竹湖口一間事故房子在房屋網上販售，不僅內部屋況良好，還附贈平面車位，開價僅要268萬元，不過備註亮點卻寫著「凶宅自己進去看哦！」在網路上掀起廣大討論，讓不少網友會心一笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，該案權狀坪數共32.58坪，屋齡24年，為挑高一樓物件，開價僅268萬元，名稱也是非常直白寫著「凶宅自己進去看哦」，讓網友瘋傳該物件截圖，在臉書房屋社團內造成熱烈討論「房仲也怕得要死啊XD」、「房仲甩鍋真的太好笑，好可愛」、「母湯...連房仲都不敢帶看的房子，先不用」。

▲
▲新竹湖口一間事故房子在房屋網上販售，不僅內部屋況良好，還附贈平面車位，不過其真實樣貌為凶宅，掀起討論。（圖/591房屋交易網）
而據《Ettoday房產雲》報導，該名經手的賴姓仲介表示，2年前有位6旬老翁承租該物件時，因與家中不睦，在屋內2樓樓中樓燒炭輕生，且經過一段時間才因異味而被人發現；之後，屋主除了有請法師來做法事之外，還將原本4房2衛的樓中樓隔間，全部拆掉保持室內明亮，同時更不關電燈整整2年時間，該屋主約12年前入手時，總價約420萬元，而在她PO網求售後，約1個月內就以總價約200萬元成交，買方是某公司老闆，推測應是買下後重新裝潢，繼續承租使用。

而事實上，這類屬於誠實稟報為「凶宅」的個案，但過往也會有屋主隱瞞事實的情況，Podcast《律師電臺》的蔣子謙律師就曾在節目中分享，倘若賣方惡意或僥倖或根本不知道，就把凶宅賣給你，事後買方可以依照「物之瑕疵」來解除契約或減少價錢等等，主要是透過三個手段，包刮解除契約、減少價金以及損害賠償，如果仲介知道卻沒說的話，那他也有連帶責任。

蔣子謙律師建議，買方在購買房子以前，最好多跟左鄰右舍探聽，這個房屋背後有沒有故事？通常最適合的打探對象，是常坐在門口納涼的歐巴桑、歐吉桑，他們往往都知道房子背後的故事。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

一台4萬5騎到嚇嚇叫！台灣隱藏神車是它　1行業買到賺爛

暗黑李毓芬「海邊3塊布遮點」！15秒片瘋傳　2小時看不完

好市多會員卡白辦了？她喊「3字」免費入場：店員秒被騙

超商關東煮越來越少人吃了？眾揭「致命理由」：一槍斃命

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀