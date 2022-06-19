凶宅「自己進去看」！租客燒炭2年不關燈　掛售1個月成交

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而據《Ettoday房產雲》報導，該名經手的賴姓仲介表示，2年前有位6旬老翁承租該物件時，因與家中不睦，在屋內2樓樓中樓燒炭輕生，且經過一段時間才因異味而被人發現；之後，屋主除了有請法師來做法事之外，還將原本4房2衛的樓中樓隔間，全部拆掉保持室內明亮，同時更不關電燈整整2年時間，該屋主約12年前入手時，總價約420萬元，而在她PO網求售後，約1個月內就以總價約200萬元成交，買方是某公司老闆，推測應是買下後重新裝潢，繼續承租使用。
而事實上，這類屬於誠實稟報為「凶宅」的個案，但過往也會有屋主隱瞞事實的情況，Podcast《律師電臺》的蔣子謙律師就曾在節目中分享，倘若賣方惡意或僥倖或根本不知道，就把凶宅賣給你，事後買方可以依照「物之瑕疵」來解除契約或減少價錢等等，主要是透過三個手段，包刮解除契約、減少價金以及損害賠償，如果仲介知道卻沒說的話，那他也有連帶責任。
蔣子謙律師建議，買方在購買房子以前，最好多跟左鄰右舍探聽，這個房屋背後有沒有故事？通常最適合的打探對象，是常坐在門口納涼的歐巴桑、歐吉桑，他們往往都知道房子背後的故事。（編輯：張嘉哲）
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