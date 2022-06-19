八點檔見她好眼熟！本尊竟是「35年前最強童星」 網震驚
日前有網友挖出16年前綜藝節目片段，一名大眼妹「郭賴晏」被認出是現在八點檔女神郭雅棠而掀起話題，而近日，又有網友發現在看八點檔時，看到一位非常熟悉的身影，結果仔細對比發現本尊竟是「35年前最強童星林小樓」，讓不少網友直呼「這根本是我的童年！」、「是桃太郎那個啊？怎都沒認出來！好驚訝」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出兩張圖，並表示「這是我小時候的回憶啊....」只見照片中，左邊是正在線上的八點檔《黃金歲月》截圖；右邊則是35年前的電影《新桃太郎》的劇照，不少人看對比照才發現，原來在《黃金歲月》劇中飾演「阿鳳」的女演員，就是當年出演《新桃太郎》紅極一時的童星林小樓。
貼文一出，不少網友紛紛回應「竟然是林小樓！真的完全是回憶」、「太神扯了....重出江湖的概念嗎」、「林小樓欸！當年最強最紅的童星吧，新桃太郎太夯了」、「還有持續關注小樓姐欸，人很好也會跟粉絲互動」、「我不認識她，但有看過新桃太郎....很驚人」、「林小樓啊！沒想到現在演八點檔了」、「五官其實還是超級好認！支持小樓姊繼續演八點檔演起來！」
而事實上，林小樓雖然已經淡出螢光幕多時，但近年來仍然會在《戲說台灣》的單元劇中尬上一角，這次又出演客串一些八點檔的角色，讓不少網友敲碗「童年最強女演員」回歸戲劇圈，帶給許多人不同面貌的林小樓，不再只是以桃太郎的深刻印象留在劇迷心中。（編輯：張嘉哲）