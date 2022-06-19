「5星座」下半年迎好事！這位10月得償所願：事業大豐收

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下半年，金星會拜訪摩羯座的關係宮位，加上七月份流星雨的極大能量，為你的乾涸已久的戀情注入活水，單身的你，有家人與閨蜜熱心為你介紹對象，對方的條件、外表、背景也許不是完全符合你的標準，卻有一種吸引你的魔力。
或是你很有機會與過往的對象、你心儀過的人重新熱絡起來。有伴的你，與另一半將透過關係的磨合，更加的認識真正的自己，並且有機會走到人生下個階段。或許你現在正苦於在一段關係中掙扎、也可能還在情傷中難以恢復，一旦你開始完全對你自己抱有善意，適合你的愛情終將到來。
獅子座 對自己好
下半年，獅子座的守護星太陽在熾熱的八月份會達到能量的巔峰，金星也會接著來到命宮，金星與太陽聯手為你加油打氣，此時的你對事業的企圖心旺盛、靈感和創意也源源不絕，提出的項目一個接一個過關斬將，和以往因為運勢低迷而常被壓著打的情況是大不同，這段時期的順利可以讓你喘一口氣。
現在的你如果正在事業的瓶頸期無法突破，記得對自己好一些，累的時候不要硬撐，有健康的身體你才能對自己好，甚至是回饋給社會，不是嗎？
雙子座 貴人際遇
下半年，延續著順行水星守護著雙子座的命宮的好運氣，加上木星已經進入你的人際宮位，貴人際遇的部分將慢慢在你的生活中發酵，此時你特別容易在公眾場合中，相識與你志同道合的朋友、或是來自不同領域的朋友，在你有困難的時候對你伸出援手、在事業上為你推波助瀾。
加上你天生就有的社交能力，許多工作在與人交際之時就能完成，或是吸引許多人來成就你想完成的事情。現在的你，如果正處於仍然跟過去的人事物糾纏著，可以慢慢的從他們的生活中淡出，將自己從不適合的交友圈拉出來，對你才是最大的善意，好事也會跟著發生。
處女座 輕鬆愉快
下半年，九月份金星與水星同時入駐你的命宮，這會是一段相對輕鬆的時期，特別容易心想事成，無論在生活、戀愛、工作、健康的部分，只要有心想要改善或加強，你不用花費太大的力氣去推動，能夠輕易地實現。在工作的部分，主要是能夠藉著與合作對象、或是親密夥伴的人脈、能力與資源，助你一臂之力，沒有太多需要你煩心的事，自行創業也會有充足的資源與人脈讓你有好的開頭。
從現在開始，試著一點一滴的和過往有摩擦的人事物和解，在這個過程中你會發現你的心底再也不是充斥著憤怒，而是感激，記住這份充滿感激的心情，你的生活將會充滿輕鬆愉快。
天秤座 得償所願
下半年，金星即將在十月回歸她守護的天秤座，或許前些日子纏著你不放的小人與倒霉事，終於逐漸遠離，你做事終於不再綁手綁腳。若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，就有貴人為你穿針引線，身邊會有許多人都是你的神隊友，助你展開新的工作生涯。如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有著落，這一切都意味著你在像徵豐收的秋天，得償所願。
從現在開始，腦袋中有什麼想法，可以都先記起來，不必急著馬上要執行，有的時候時機未到，別硬逼自己做選擇，時機成熟了好事也會跟著發生。（編輯：潘毅）
下半年心存善念、好事發生
十二星座關鍵字
白羊【好事上門】、金牛【擺脫衰事】
雙子【貴人際遇】、巨蟹【脫離苦海】
獅子【對自己好】、處女【輕鬆愉快】
天秤【得償所願】、天蠍【人生美滿】
射手【遠離小人】、摩羯【愛情有戲】
水瓶【獲得肯定】、雙魚【好運回歸】
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