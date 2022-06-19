生在台灣最大的優點？治安好非最強 網讚「3項」贏世界
你覺得生活在台灣最大的優點是什麼呢？就有網友好奇這個問題，並表示「治安好」是他的答案，就連以前在美國生活的朋友也這麼認為，貼文一出，網友反讚「3優勢」比治安好還強，直呼「超級方便」。
該名網友在PTT以「生活在台灣最大的優點？」為題發文，表示最近突然想到這個問題，思來想去好像除了「治安是真的好」以外，沒什麼其他優點了，「在台北讀書的時候甚至好幾次沒拔機車鑰匙，好幾個小時後回來看還是插好好的在上面」。
另外，原PO以前在美國生活的朋友也說過，「你們都把手機放在桌上就去上廁所根本瘋了」，因此也讓他更加確信「台灣治安是真的特別好」，也好奇「那還有什麼其他的優點嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「東西好吃，你可以去住住看國外，真的不行」、「治安不錯、買東西方便、吃新鮮海產很快」、「認真說：機車」、「剪頭髮、看病和買各種東西可以在一天內全部完成，生活超方便」、「台灣讚，肥宅我就愛住台灣」、「餓不死」。
其中，「半夜宵夜選擇多」、「有健保，看醫生便宜很多」和「超商密度高」受到最多網友提及，「半夜吃宵夜很方便」、「半夜肚子餓幾乎都找得到東西吃，國外有的下午4點店家就關光光了」、「健保，很便利」、「看醫生/藥局很方便」、「健保讚」、「醫療吧，我從小身體就不好，如果在國外鐵定更辛苦」、「超商很萬能、看病方便」、「便利商店一堆」、「便利商店超多，東西好吃，台北而言的話捷運很方便，健保好用」、「除了醫療和治安真的想不到其他」。（編輯：郭佩蓉）