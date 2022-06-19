狂賣87年「養樂多為何都小瓶的」？原因曝光 網讚長知識
養樂多小小一瓶售價又相當便宜，1935年時養樂多在日本生產及銷售，直至1962年進軍台灣販售至今，不僅小孩喜歡，大人也是愛不釋手，但從小喝到大的你，是否也有個疑問「為何養樂多都沒有大瓶裝的？」近日，就有網友討論「有沒有養樂多一瓶100ml根本喝不夠的八卦啊？」貼文引發廣大迴響，不少內行人紛紛道出原因，甚至網路上也有自家家人從事養樂多媽媽的網友現身說法，讓不少網友大讚長知識。
一名網友在PTT貼文指出「養樂多一瓶100ml，哪個肥宅喝得夠的可以告訴我嗎？為什麼養樂多公司不要出瓶裝的，像是600ml這種應該很多人會買吧？如果能密封攜帶不會壞的話很可以啊！有沒有養樂多不出大瓶裝的八卦啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「多喝無益......就是正確答案」、「一個人一天不需要那麼多益生菌，多喝也沒幫助，只是增加熱量而已，這又不是飲料」、「那是保健食品，一天一罐剛好，多喝沒效果」、「喝太多會噁心」、「你可以一次喝十瓶看看，看你會不會吐出來」、「你一天會吃10顆B群嗎？那不是飲料啦！」、「原來養樂多不是飲料喔，長知識了」。
而事實上，過去也有網友在《FashionGuide 華人時尚專業評鑑》發起討論，就有自家家人從事養樂多媽媽的網友透露「其實養樂多一直保持小瓶身不變是有道理的，全世界養樂多都是小瓶身，台灣養樂多是100cc，日本甚至只有80cc，其實啊，全世界養樂多都是有共同的理念，希望大家喝養樂多是為了健康，而不是當飲料喝，加上希望大家打開養樂之後就一次喝完，因為空氣中有很多雜菌，如果打開之後沒有一次喝完，雜菌也會在養樂多瓶裡成長，破壞了其中的健康成分。
根據養樂多官網販售商品建議，確實一天建議飲用一瓶即可，因為每一瓶養樂多當中的有益菌，就已經能夠滿足每天人體正常的需求，多喝並沒有幫助，而且人體腸道的健康是由腸內菌群的平衡來保障的，喝太多反而會對腸胃造成不好的影響，民眾可要多加注意。（編輯：張嘉哲）