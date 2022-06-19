宜蘭人才知道！「低調甜品」網讚小時候必吃：阿嬤的味道

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原PO提到，據說是早年物資比較不豐裕，沒什麼零食可選擇，因為食材及做法簡單，因此家中長輩都會自製來哄小孩吃，或在寒冬的夜晚，泡上一碗熱熱的甜湯，暖暖身子，還有一種說法是「可以治小感冒」和「降火氣」，也讓他直呼「太神奇」。
而他也在宜蘭找到一家有賣太白粉甜湯的純樸早餐店，「這家是泡的比較固態一點，吃起來QQ彈彈的，本身沒有什麼味道，但是加上糖水，吃起來還不錯，不規則的形狀蠻療癒的，且吃完非常有飽足感，但熱量很高，所以吃小小一碗就好」。除了太白粉甜湯，還有家傳的自製麵茶，「麵茶就是我小時候吃到大的點心了，很喜歡半濕半乾，吃起來更有口感」，不過也因為老闆感覺像半退休狀態，也讓他直呼「希望老闆不要退休」。
貼文一出，釣出不少宜蘭人回應，「宜蘭人來了。小時候我阿嬤就是煮這個太白粉甜湯給我吃。我對這個印象很深刻。太白粉和水是用白砂糖下去攪拌一起，就變稠稠的。根本都沒有加糖水，因為太白粉本身就有甜味我就直接這樣吃了」、「宜蘭人來了～對喔，很常吃這個，到台北讀書的時候都比較少看到，回宜蘭必吃」、「我爸也是宜蘭人，也會用太白粉甜湯」、「宜蘭人報到！小時候阿嬤都煮這個，長大再也沒吃過」。
不過，也有網友說，「我媽媽是台北人，她說她小時候她父親都會用給她吃，後來她也有用給我吃，蠻好吃～」、「完全沒聽過的彰化人」、「高雄人路過，小時候媽媽會用黑糖加太白粉攪一攪，放涼之後冰冰箱，吃起來稠稠的不錯吃，媽媽也說是降火秘方」、「台北人，阿嬤也是台北人，小時候阿嬤用給我吃過～」、「新北人，知道，真的是阿嬤做給我吃的」。（編輯：郭佩蓉）
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